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    Украинский офицер раскрыл "рецепт" победы над ЧФ РФ

    (обновлено: )727110
    По мнению первого заместителя председателя Союза офицеров Евгения Лупакова, Украине необходимы пять подводных лодок. Уровень шума современных подводных лодок меньше уровня шума моря, что делает их крайне опасным оружием.
    Тактические учения ЧФ РФ в Крыму
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости. Капитан первого ранга Военно-морских сил Украины, первый заместитель председателя Союза офицеров Евгений Лупаков считает, что будь у страны хотя бы пять подводных лодок, она бы "запросто победила" Черноморский флот РФ.

    Тактические учения ЧФ РФ в Крыму
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Тактические учения ЧФ РФ в Крыму

    "Если бы у Украины было хотя бы пяток подводных лодок, то мы бы уничтожили в труху это старье, этот Черноморский флот в труху на выходе с базы", — сказал Лупаков интернет-изданию "Обозреватель".

    По его словам, уровень шума современных подводных лодок меньше уровня шума моря, что делает их крайне опасным оружием. Лупаков считает, что Украине сейчас стоит серьезно задуматься и включить в свое вооружение такие подлодки.

    Ранее Россия передала Украине 43 корабля и судна из 79 оставшихся в Крыму, всю броне- и автотехнику, а также часть самолетов и вертолетов. Передача техники была приостановлена летом 2014 года в связи с боевыми действиями в Донбассе.

    Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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