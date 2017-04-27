Украинский офицер раскрыл "рецепт" победы над ЧФ РФ

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости. Капитан первого ранга Военно-морских сил Украины, первый заместитель председателя Союза офицеров Евгений Лупаков считает, что будь у страны хотя бы пять подводных лодок, она бы "запросто победила" Черноморский флот РФ.

"Если бы у Украины было хотя бы пяток подводных лодок, то мы бы уничтожили в труху это старье, этот Черноморский флот в труху на выходе с базы", — сказал Лупаков интернет-изданию "Обозреватель".

По его словам, уровень шума современных подводных лодок меньше уровня шума моря, что делает их крайне опасным оружием. Лупаков считает, что Украине сейчас стоит серьезно задуматься и включить в свое вооружение такие подлодки.

Ранее Россия передала Украине 43 корабля и судна из 79 оставшихся в Крыму, всю броне- и автотехнику, а также часть самолетов и вертолетов. Передача техники была приостановлена летом 2014 года в связи с боевыми действиями в Донбассе.

Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.