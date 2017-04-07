Лозинский анонсировал скорое возвращение в Украину

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Бывший народный депутат Виктор Лозинский, осужденный за убийство и вышедший досрочно на свободу, намерен вернуться в Украину "через неделю", в настоящее время он находится в плановом отпуске за границей, заявил экс-нардеп в комментарии "Сегодня".

Генпрокуратура Украины 1 июля 2009 года возбудила в отношении Лозинского уголовное дело по факту нанесения тяжких телесных повреждений 55-летнему жителю Кировоградской области Валерию Олийныку, в результате которых он скончался. Днепровский районный суд Киева в апреле 2011 года приговорил Лозинского к 15 годам лишения свободы. Апелляционный суд Киева 26 марта 2012 года смягчил приговор до 14 лет. В апреле прошлого года Апелляционный суд Киевской области признал правомерным и оставил без изменений решение Бориспольского городского райсуда об условно-досрочном освобождении Лозинского.

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"Я в плановом отпуске за границей, — заявил Лозинский. — Если кто-то надеется, что меня в Украине не будет, то пусть не надеется. Требовать у меня 4 миллиона за то, чтобы не подавать кассацию, — этого не получится. Это моя категоричная позиция, и я ее заявлял открыто. Платить эти деньги какой-то шавке из Бориспольской прокуратуры я не буду. Вне зависимости от тех действий, которые они предпринимают".

В облпрокуратуре расценили заявление Лозинского "как выгодную ему тактику защиты".

"Местная прокуратура не писала кассации. Если у Лозинского есть доказательства, что с него требовали деньги — пусть назовет фамилию. Мы готовы провести очную ставку, чтобы предоставить обществу объективную информацию", — заявила изданию спикер прокуратуры Екатерина Хоменко.

Встречать экс-депутата по возвращении в Украину силовики пока не собираются, как и объявлять его в розыск. "Очевидно, что Лозинский будет вызываться в суд повесткой. И если не приедет — его доставят принудительно", — добавили в прокуратуре.

Лозинский досрочно вышел из тюрьмы по состоянию здоровья. Президент Украины Петр Порошенко потребовал проверить законность решения суда, освободившего бывшего депутата. В апреле текущего года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Высший специализированный суд по рассмотрению уголовных и гражданских дел отменил решения судов низших инстанций об УДО Лозинского.