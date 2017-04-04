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    Луценко: суд отменил условно-досрочное освобождение Лозинского

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    По словам Луценко, высший специализированный суд по рассмотрению уголовных и гражданских дел отменил решения судов низших инстанций об условно-досрочном освобождении Лозинского.
    Юрий Луценко
    Фото со страницы ГПУ в Facebook

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что высший специализированный суд по рассмотрению уголовных и гражданских дел отменил решения судов низших инстанций об условно-досрочном освобождении бывшего народного депутата Украины Виктора Лозинского, осужденного за убийство.

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    Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

    "Высшим специализированным судом удовлетворена кассационная жалоба прокуратуры и отменено определение Апелляционного суда Киевской области от 06.04.2016, которым оставлено без изменений определение Бориспольского горрайонного суда Киевской области от 25.02.2016 об освобождении Лозинского В.А. условно-досрочно от отбывания наказания на неотбытую часть наказания — 1 год 11 месяцев 8 дней лишения свободы", — написал он. 

    Генпрокуратура Украины 1 июля 2009 года возбудила в отношении Лозинского уголовное дело по факту нанесения тяжких телесных повреждений 55-летнему жителю Кировоградской области Валерию Олийныку, в результате которых он скончался. Днепровский районный суд Киева в апреле 2011 года приговорил Лозинского к 15 годам лишения свободы. Апелляционный суд Киева 26 марта 2012 года смягчил приговор до 14 лет.

    Лозинский досрочно вышел из тюрьмы по состоянию здоровья. Решение об освобождении было обжаловано прокуратурой Киевской области, и он снова был задержан. Позже министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что экс-депутата уже доставили в колонию. Президент Украины Петр Порошенко потребовал проверить законность решения суда, освободившего бывшего депутата.

    В апреле прошлого года Апелляционный суд Киевской области признал правомерным и оставил без изменений решение Бориспольского городского районного суда об условно-досрочном освобождении Виктора Лозинского, который был осужден за убийство.

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