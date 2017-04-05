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    Политика

    Порошенко недоволен антикоррупционными результатами

    (обновлено: )11
    По словам Петра Порошенко, в Украине создана независимая антикоррупционная система. Но ее результатами глава государства недоволен.
    Президент Петр Порошенко с премьер-министром Дании Ларсом Люкке Расмуссеном
    Петр Порошенко, twitter

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что недоволен антикоррупционными результатами. Об этом в Тwitter сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

    Андрей Золотарев. Архивное фото
    Dmitry Raimov/Facebook
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    "Мы создали независимую антикоррупционную инфраструктуру. Сейчас мы создаем новый Верховный суд. Но антикоррупционными результатам я недоволен", — заявил президент.

    Также глава государства отметил, что нет никаких сомнений в независимости НАБУ.

    "У нас нет никаких сомнений, что эта инфраструктура, которая была создана, как закон инициирован и подписан мною, назначение директора НАБУ было сделано моим президентским декретом, и никто не сомневается в независимости НАБУ, потому что это основной, для антифрикционного это самое важное — независимость. Никто не сомневается в его независимости. Никогда за 2 года ни я, ни мои представители не имели не малейшего влияния на процесс расследования", — сказал Порошенко в ходе совместного брифинга с премьером Дании.

    В среду президент Украины Петр Порошенко находится с официальным визитом в Дании. По данным пресс-службы, Порошенко поблагодарил Данию за поддержку политики санкций против РФ. Также он выразил благодарность депутатам Дании за твердую позицию в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

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