Порошенко недоволен антикоррупционными результатами

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что недоволен антикоррупционными результатами. Об этом в Тwitter сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

"Мы создали независимую антикоррупционную инфраструктуру. Сейчас мы создаем новый Верховный суд. Но антикоррупционными результатам я недоволен", — заявил президент.

Также глава государства отметил, что нет никаких сомнений в независимости НАБУ.

"У нас нет никаких сомнений, что эта инфраструктура, которая была создана, как закон инициирован и подписан мною, назначение директора НАБУ было сделано моим президентским декретом, и никто не сомневается в независимости НАБУ, потому что это основной, для антифрикционного это самое важное — независимость. Никто не сомневается в его независимости. Никогда за 2 года ни я, ни мои представители не имели не малейшего влияния на процесс расследования", — сказал Порошенко в ходе совместного брифинга с премьером Дании.

В среду президент Украины Петр Порошенко находится с официальным визитом в Дании. По данным пресс-службы, Порошенко поблагодарил Данию за поддержку политики санкций против РФ. Также он выразил благодарность депутатам Дании за твердую позицию в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.