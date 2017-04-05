Золотарев: за обысками в "Укрнафте" стоит Порошенко

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Два месяца назад, в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело 16 обысков в разных городах страны в рамках расследования дела о завладении нефтью компании "Укрнафта" на общую сумму более 7,7 миллиарда гривен.

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После временного затишья в "Укрнафту" пожаловали сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и СБУ. Они, как пишет пресс-служба компании, проводят следственные действия в центральном офисе ПАО "Укрнафта" и в его региональных подразделениях в Бориславе, Прилуках, Полтаве и Ахтырке. Обыски проводятся на основании определений Печерского районного суда г. Киева от 29.03.17 г. в рамках уголовного производства, которое касается проведения нефтяных аукционов в течение 2013-2015 гг. Само уголовное производство было зарегистрировано 29 декабря 2016 года. Ничего хорошего для Игоря Коломойского эти обыски не представляют.

По мнению политолога Андрея Золотарева, обыски ГПУ в компании "Укрнафта" могут быть ответом президента за то, что Коломойский, как ходят слухи, стоял за блокадой торговли с ОРДЛО, чем поставил Порошенко в неудобное положение.

"Темы связи Коломойского с блокадой я сознательно упускаю, так как это конспирология, нет прямых фактов, кроме того, что Семенченко и Парасюк входили в, так называемую, клиентеллу Коломойского и Корбана. Возможно это такая "ответка" за то неудобное положение, в котором оказался президент с этой блокадой", — отмечает Андрей Золотарев.

По мнению политолога, обыски в компаниях Коломойского указывают так же на борьбу с олигархами начатую президентом.

"Очевидно — это тактика направлена на то, чтобы в стране остался только один олигарх и мы знаем его имя и фамилию. Но первое лицо пошло по скользкому пути Януковича. Игорь Валерьевич человек злопамятный, в том числе ко своим врагам. Война с олигархами будет отрабатываться на всех. После Фирташа, очередь дошла до Коломойского, чему подтверждение национализация "Днепр-авиа". Я думаю, продолжение следует. Президент прекрасно отдает себе отчет, что обиженный олигарх, экономическое могущество которого не обнулено, представляет для него смертельно опасную угрозу. И он будет делать все, чтобы эту угрозу нейтрализовать", — подчеркивает Золотарев.

Коломойский сдал позиции. И это стало понятно, когда встал вопрос национализации "ПриватБанка" — это был хребет империи Коломойского и без него позиция, в том числе и политическая капитализация Коломойского резко упала.

"Оставшись без "ПриватБанка", без того инструмента, с помощью которого он мог шантажировать, он ослабел. Естественно это отразилось и на ресурсах, так как частные армии надо содержать. Но говорить о том, что с Коломойским покончено — преждевременно. Это достаточно креативный человек и он еще о себе Порошенко напомнит", — считает политолог.