Дожились... У нас любой орган должен учесть позицию Порошенко - Гончаренко

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Верховная Рада определила свой график работы на ближайшее время. До середины апреля депутаты будут каждый день заседать в пленарном режиме. Еще две недели народные избранники уйдут работать в комитетах, комиссиях и фракциях, а также встречаться с избирателями. На две недели мая народные депутаты уйдут на каникулы.

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Во вторник, 4 апреля, в парламенте ожидается оглашение нескольких кадровых изменений. Фракция БПП объявит об избрании нового главы — Артура Герасимова, который был представителем президента в Верховной Раде. Представлять главу государства в парламенте теперь будет депутат Ирина Луценко. Ее кандидатура также рассматривалась на должность главы фракции БПП, но почти единогласно был избран Герасимов.

Также с самого утра фракция Радикальной партии Олега Ляшко заблокировала трибуну парламента, требуя отмены введенной абонентской платы за газ.

Итоги заседания фракции БПП и вопрос абонентской платы за газ проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы депутат Алексей Гончаренко.

Какое отношение в БПП к введенной абонентской плате за газ?

— БПП требует, чтобы платежи ни для одного жителя Украины не были повышены в результате этих изменений. Мы на этом будем очень жестко стоять, это позиция наша и президента.

Накануне Ирина Луценко заявила, что позиция БПП заключается в критике решения о введении абонплаты.

— Решение и позиция фракции БПП может сформироваться только на заседаниях фракции БПП. Заседание с момента изменения абонплаты было одно, вчера вечером. Никаких заявлений до вчерашнего вечера от имени БПП быть не может и они не могут представлять позицию БПП. Мы выступаем против любого повышения цены, общей цены для потребителей. Мы понимаем логику, почему сегодня предлагается разбить её на две части: цена газа как товара и абонплата. Это делается для того, чтобы усилить позицию Украины в Стокгольмском арбитраже, где цена вопроса в 12 миллиардов долларов США — это выполнение закона о природном газе, за который голосовали все тогдашние участники коалиции. Однако наша позиция, что такие изменения структуры не должны привести к повышению суммы ни на одну копейку.

Президент потребовал приостановить решение НКРЭ по поводу введения абонплаты за газ. Имеет ли президент такие полномочия, учитывая что НКРЭ это де-юре независимый орган?

— Президент является гарантом соблюдения Конституции, а у нас согласно нашему законодательству только правительство может определить граничный размер оплаты за те или иные услуги. Правительство определило цену газа в 6700 гривен за 1000 кубометров, и эта цифра не может быть выше ни для кого. Никакие изменения структуры не должны приводить к повышению этого тарифа. К снижению — пожалуйста, к повышению, нет. И в этом смысле президент выполняет свои полномочия как гарант Конституции.

Может ли президент повлиять на решение НКРЭ?

— Мы же живем в реальном мире. Понятно, что любой орган в стране, даже если он никак не назначается президентом, любой орган должен реагировать на позицию главы государства. Они могут объяснить свою позицию, они могут внести коррективы в свое решение, но не реагировать на главу государства они не могут.

Будет ли фракция Радикальной партии Олега Ляшко продолжать блокировать трибуну из-за вопроса абонплаты, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы депутат Игорь Попов.

Чи очікується візит голови НКРЄ Дмитра Вовка до ВРУ в вівторок?

— Ми все-таки вважаємо, що це рішення НКРЄКП було непродуманим і в такій ситуації воно лише погіршить економічне становище громадян, тому ми вимагаємо такого візиту. Якщо його не буде, ми будемо блокувати трибуну.

Чи можна назвати грою на публіку критику рішення щодо абонплати прем'єром та президентом?

— Дмитро Вовк — це людина, яка на 100% керується президентом України. Хоча ця комісія вважається незалежною, вона сформована не зовсім в конституційний спосіб. І в даному випадку була якась домовленість з газовими, електричними монополістами та олігархами про те, як би ще роздягти українських громадян на кілька мільярдів. Але бурхлива реакція політичних партій опозиції показала, що цього разу це не пройде. Ми зараз вимагаємо скликання місцевих рад, щоб звернутися до центральної влади з вимогою відмінити це рішення. Я думаю, що влада злякалася. І це дуже правильно, якщо влада боїться таких рішень. Але було б ще правильно, якби влада не приймала настільки дурних рішень.

Що за законодавством необхідно задля звільнення пана Вовка?

— Ми подаємо паралельно і судовий позов до адміністративного суду. І у будь-якому випадку ця історія повинна стати уроком і загалом для чиновників такого рівня. В тому ж НКРЄКП зараз починається ротація. Прийняли новий закон про НКРЄКП, за який ми не голосували, тому що комісія в даному випадку формально буде незалежною, а фактично склад комісії формує незалежна комісія. А цю комісію якраз формують президент, президентський уряд і президентська більшість в парламенті. Тому звичайно політична відповідальність за діяльність таких людей все одно несе політична сила президента.

Чи буде звільнений Вовк?

— Головне наше завдання — це відновлення справедливості в нарахуванні тарифів. Тому що це рішення несправедливе незалежно від того, людина споживає чи не споживає. Вона платить незалежно від того скільки вона споживає газу. Звичайно якась оплата за користування газовими трубами має бути. Але логіка в тому, що вона має бути така сама, як в користуванні автомобілями бензином. Хто більше їздить, хто більше шкодить дорогам, купує більше пального і платить більше акцизу. А в даному випадку це все одно, що машина стоїть в гаражі, а акциз сплачує.

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Ранее политолог Александр Палий в эфире "ГС" заявил, что нынешний парламент не двигает страну вперед, проводя реформы, а погряз в политических дрязгах.

Также сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире "ГС" заявил, что экономия, о которой объявил "Нафтогаз", весьма условная, поскольку на закупку газа в 2017 году придется потратить на 20% больше, чем в 2016 году.