"Оппоблок" поддерживает идею разделения полномочий между Киевом и регионами

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. "Оппозиционный блок" поддерживает инициативу о переходе к "договорным отношениям" между правительством и органами местного самоуправления в контексте разграничения полномочий и обещает включить ее в стратегию партии по децентрализации, говорится в заявлении политсилы, обнародованном в пятницу.

Ранее с обращениями о заключении договоров о разграничении полномочий между правительством и органами местного самоуправления выступил Киевский, Полтавский, Житомирский, Кировоградский, Хмельницкий и Ивано-Франковский облсоветы. При этом президент Украины Петр Порошенко заявил, что предложения облсоветов о договорных отношениях противоречат нормам конституции и пригрозил их роспуском.

В заявлении говорится, что отсутствие реальных шагов по восстановлению мира, тотальная коррупция центральных органов власти, непрозрачное формирование и принятие госбюджета, которое не учитывает потребностей регионов – это реальность, с которой общины не хотят мириться.

"Местная власть пытается удержать ситуацию и защитить людей. Однако зачастую эти усилия блокируются центральными органами власти, которые, несмотря на громкие заявления о децентрализации, продолжают удерживать контроль над финансовыми потоками и реальными рычагами управления", — утверждают в "Оппозиционном блоке".

Как отмечается в заявлении, "в таких условиях для того, чтобы защитить людей и сохранить единство страны, местные советы выступили с предложением четко разграничить полномочия местной и центральной власти". "Оппозиционный блок" считает эту инициативу программной и выступает за ее включение в стратегию децентрализации, которую отстаивает политическая сила, подчеркнули в партии.

В "Оппозиционном блоке" считают, что перераспределение полномочий должно быть реальным, нести положительный финансовый, экономический и гуманитарный эффект для регионов.

Изменения в конституцию Украины в части децентрализации, которые предполагают расширение полномочий местных властей, были приняты Радой в первом чтении в 2015 году. В проекте содержится норма об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Для принятия изменений в целом Рада должна проголосовать за законопроект во втором чтении. Для этого необходимо конституционное большинство в 300 депутатов, однако сейчас в Раде нет консенсуса по этому вопросу. Конституционная реформа по децентрализации с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей является одним из ключевых пунктов минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе.