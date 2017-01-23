Петренко: Украина с 2014 года подала против РФ пять исков в ЕСПЧ

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Министерство юстиции с 2014 года подало пять исков против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), заявил в понедельник глава ведомства Павел Петренко в эфире "Пятого канала".

"Общее количество международных дел, которые на сегодняшний день рассматриваются тем или иным судом, является пять больших дел Украины против России. Это те дела, которые мы начали буквально с первых дней после незаконной оккупации Крыма", — сказал Петренко.

По его словам, первое дело по событиям в Крыму — о нарушении прав человека, похищении и убийстве украинских военных, крымских татар и гражданского населения. Следующее дело говорит о событиях в Донбассе, военных действиях, уничтожении имущества, убийстве граждан и военных, сказал украинский министр.

"Третье дело — это дело так называемого похищения детей-сирот. Когда Россия помогала сепаратистам вывести украинских детей с территории Украины", — сказал Петренко.

Остальные два дела касаются событий 2015-2016 годов, в частности запрет меджлиса крымско-татарского народа.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.