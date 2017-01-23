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    Петренко: Украина с 2014 года подала против РФ пять исков в ЕСПЧ

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    По словам министра юстиции Павла Петренко, общее количество международных дел, которые на сегодняшний день рассматриваются тем или иным судом, является пять больших дел Украины против России.
    Министр юстиции Украины Павел Петренко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Министерство юстиции с 2014 года подало пять исков против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), заявил в понедельник глава ведомства Павел Петренко в эфире "Пятого канала".

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    УНИАН
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    "Общее количество международных дел, которые на сегодняшний день рассматриваются тем или иным судом, является пять больших дел Украины против России. Это те дела, которые мы начали буквально с первых дней после незаконной оккупации Крыма", — сказал Петренко.

    По его словам, первое дело по событиям в Крыму — о нарушении прав человека, похищении и убийстве украинских военных, крымских татар и гражданского населения. Следующее дело говорит о событиях в Донбассе, военных действиях, уничтожении имущества, убийстве граждан и военных, сказал украинский министр.

    "Третье дело — это дело так называемого похищения детей-сирот. Когда Россия помогала сепаратистам вывести украинских детей с территории Украины", — сказал Петренко.

    Остальные два дела касаются событий 2015-2016 годов, в частности запрет меджлиса крымско-татарского народа.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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