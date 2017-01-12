Администрация морских портов против переезда центрального офиса в Киев

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Госпредприятие "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) выступило против переезда центрального управления ведомства из Одессы в Киев, сообщила в четверг пресс-служба предприятия.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил о намерении перенести центральное управление АМПУ в Киев, чтобы восстановить на предприятии госконтроль.

"Неоднократно на имя министра направлялись ответы и предложения по размещению ГП АМПУ по адресу главного представительства ГП АМПУ — г. Одесса, улица Ланжероновская, 1", — говорится в сообщении. По данным предприятия, ответ на предложения пока не получили.

Руководство АМПУ считает, что центральное управление предприятия должно остаться в Одессе из-за удачного расположения относительно близости всех портов. Кроме того, в городе распложен весь руководящий состав и штаб военно-морских сил. В предприятии подчеркнули, что Одесса де-факто является морской столицей Украины и центром деловой активности морской отрасли.

В АМПУ также считают, что перевод работников с переездом в Киев экономически нерационален — по предварительным расчетам, перевозка аппарата управления обойдется в 42,4 миллиона гривен (около 1,5 миллионов долларов).