наверх
12.11.201704:37
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Бразильский свадебный фотограф показал, как рождаются "божественные" кадры

    (обновлено: )63
    Свадебный фотограф показал, как рождаются божественные кадры
    Свадебный фотограф показал, как рождаются божественные кадры
    Свадебный фотограф показал, как рождаются божественные кадры
    Свадебный фотограф показал, как рождаются божественные кадры
    Свадебный фотограф показал, как рождаются божественные кадры
    Свадебный фотограф показал, как рождаются божественные кадры
    Свадебный фотограф показал, как рождаются божественные кадры
    Свадебный фотограф показал, как рождаются божественные кадры
    Свадебный фотограф показал, как рождаются божественные кадры
    Свадебный фотограф показал, как рождаются божественные кадры
    Свадебный фотограф показал, как рождаются божественные кадры
    Свадебный фотограф показал, как рождаются божественные кадры
    Свадебный фотограф показал, как рождаются божественные кадры
    Свадебный фотограф показал, как рождаются божественные кадры
    Свадебный фотограф показал, как рождаются божественные кадры
    Свадебный фотограф показал, как рождаются божественные кадры
    Свадебный фотограф показал, как рождаются божественные кадры
    Свадебный фотограф показал, как рождаются божественные кадры
    Свадебный фотограф показал, как рождаются божественные кадры
    Свадебный фотограф показал, как рождаются "божественные" кадры
    gilmarphotos
    Свадебный фотограф показал, как рождаются божественные кадры
    Свадебный фотограф показал, как рождаются "божественные" кадры
    gilmarphotos
    Свадебный фотограф показал, как рождаются божественные кадры
    Свадебный фотограф показал, как рождаются "божественные" кадры
    gilmarphotos
    Свадебный фотограф показал, как рождаются божественные кадры
    Свадебный фотограф показал, как рождаются "божественные" кадры
    gilmarphotos
    Свадебный фотограф показал, как рождаются божественные кадры
    Свадебный фотограф показал, как рождаются "божественные" кадры
    gilmarphotos
    Свадебный фотограф показал, как рождаются божественные кадры
    Свадебный фотограф показал, как рождаются "божественные" кадры
    gilmarphotos
    Свадебный фотограф показал, как рождаются божественные кадры
    Свадебный фотограф показал, как рождаются "божественные" кадры
    gilmarphotos
    Свадебный фотограф показал, как рождаются божественные кадры
    Свадебный фотограф показал, как рождаются "божественные" кадры
    gilmarphotos
    Свадебный фотограф показал, как рождаются божественные кадры
    Свадебный фотограф показал, как рождаются "божественные" кадры
    gilmarphotos
    Свадебный фотограф показал, как рождаются божественные кадры
    Свадебный фотограф показал, как рождаются "божественные" кадры
    gilmarphotos
    Свадебный фотограф показал, как рождаются божественные кадры
    Свадебный фотограф показал, как рождаются "божественные" кадры
    gilmarphotos
    Свадебный фотограф показал, как рождаются божественные кадры
    Свадебный фотограф показал, как рождаются "божественные" кадры
    gilmarphotos
    Свадебный фотограф показал, как рождаются божественные кадры
    Свадебный фотограф показал, как рождаются "божественные" кадры
    gilmarphotos
    Свадебный фотограф показал, как рождаются божественные кадры
    Свадебный фотограф показал, как рождаются "божественные" кадры
    gilmarphotos
    Свадебный фотограф показал, как рождаются божественные кадры
    Свадебный фотограф показал, как рождаются "божественные" кадры
    gilmarphotos
    Свадебный фотограф показал, как рождаются божественные кадры
    Свадебный фотограф показал, как рождаются "божественные" кадры
    gilmarphotos
    Свадебный фотограф показал, как рождаются божественные кадры
    Свадебный фотограф показал, как рождаются "божественные" кадры
    gilmarphotos
    Свадебный фотограф показал, как рождаются божественные кадры
    Свадебный фотограф показал, как рождаются "божественные" кадры
    gilmarphotos

    Рекомендуем

    Марш в Варшаве по случаю Дня независимостиС файерами, петардами и баннером о "бандеровцах". Марш ультраправых в Польше22:09 11.11.2017
    Визит президента РФ В. Путина во Вьетнам для участия в саммите АТЭСПутин и Трамп во Вьетнаме: общение "на ногах" и слово "Украина"18:40 11.11.2017
    Латышская модель Юлия ЛесковаСказочно-красивая латышка соблазняет удивительной фигурой09:05 11.11.2017
    Представление нового календаря Pirelli 2018 года в Нью-ЙоркеНаоми Кэмпбелл и презентация всемирно известного календаря06:31 11.11.2017
    Президент Китая Си Цзиньпин, Мелания Трамп, Дональд Трамп, Си Пэн ЛиюаньГлавные события 10 ноября в фотографиях17:42 10.11.2017
    10 ноября под Верховной РадойБудем стоять до конца. Палаточный городок у Рады не сдается14:01 10.11.2017
    Митинг против застройки"Барыги! Руки прочь от Киева". Митинг против застройки под Кабмином13:28 10.11.2017
    Модель Натали ГолбаМодель родом из России покорила США10:59 10.11.2017
    Открытая тренировка сборной Украины по футболу накануне матча против сборной СловакииУкраина сыграет против Словакии: открытые тренировки сборных04:26 10.11.2017
    Все фотоленты
    Свадебный фотограф показал, как рождаются "божественные" кадры

    Интернет наводнен идеальными фотографиями с идеальными людьми и локациями. Среди них кинематографические портреты беременных в заколдованных лесах, счастливые пары, расслабляющиеся на пляже, и девочки, которые все поголовно выглядят как модели, на фоне полуразрушенных зданий.

    Смотрите также: Леанна Бартлетт: откровенные фото грациозной украинки

    Бразильский свадебный и семейный фотограф Жилмар Силва (Gilmar Silva) в серии фотографий формата "за кадром" показал, как идеальные снимки для Instagram создаются. Бразилец доказывает, что профессиональные фотосъемки далеко не такие сказочные, какими кажутся на первый взгляд. И это не говоря о том, сколько фотошопа в этих фотографиях.

    Проект Жилмара Силвы получился как смешным, так и поучительным.

    Ссылки по теме:
    Теги: