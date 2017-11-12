Бразильский свадебный фотограф показал, как рождаются "божественные" кадры

Интернет наводнен идеальными фотографиями с идеальными людьми и локациями. Среди них кинематографические портреты беременных в заколдованных лесах, счастливые пары, расслабляющиеся на пляже, и девочки, которые все поголовно выглядят как модели, на фоне полуразрушенных зданий.

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Бразильский свадебный и семейный фотограф Жилмар Силва (Gilmar Silva) в серии фотографий формата "за кадром" показал, как идеальные снимки для Instagram создаются. Бразилец доказывает, что профессиональные фотосъемки далеко не такие сказочные, какими кажутся на первый взгляд. И это не говоря о том, сколько фотошопа в этих фотографиях.

Проект Жилмара Силвы получился как смешным, так и поучительным.