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    Культура

    Нереально красиво! Японский фотограф создает одежду из воды

    (обновлено: )191
    На фото, которые создает японец, нет компьютерной графики или фотошопа. Его работа строится на терпении и удачных кадрах в нужный момент. Иногда творцу приходится делать по 100 снимков ради всего одного удачного кадра.
    Японец создает водные платья на фото
    twitter.com/kappa_js

    КИЕВ, 20 кот  — РИА Новости Украина. Японский фотограф под псевдонимом Kappa Ryu создает одежду из воды на фотографиях.

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    При чем, на фото, которые он создает, нет компьютерной графики или фотошопа. Его работа строится на терпении и удачных кадрах в нужный момент.

    Иногда творцу приходится делать по 100 снимков ради всего одного удачного кадра.

    Своими работами японец охотно делится в соцсетях.

    kappa_js
    Японец создает водные платья на фото

    Напомним, в Японии для любителей хвостатых и полосатых появились перчатки для смартфонов в виде котиков с лапками. 

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