Нереально красиво! Японский фотограф создает одежду из воды

КИЕВ, 20 кот — РИА Новости Украина. Японский фотограф под псевдонимом Kappa Ryu создает одежду из воды на фотографиях.

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При чем, на фото, которые он создает, нет компьютерной графики или фотошопа. Его работа строится на терпении и удачных кадрах в нужный момент.

Иногда творцу приходится делать по 100 снимков ради всего одного удачного кадра.

Своими работами японец охотно делится в соцсетях.

kappa_js Японец создает водные платья на фото

Напомним, в Японии для любителей хвостатых и полосатых появились перчатки для смартфонов в виде котиков с лапками.