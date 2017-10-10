Стоит увидеть! Модели plus size на подиуме недели моды в Кении

В Кении на неделе моды на подиум вышли модели plus size и произвели фурор своими пышными женственными фигурами. Показ был организован в минувшую субботу кенийской компанией Plus Fabulosity.

Как пишет enca.com, организаторы стремились преодолеть разрыв между дизайнерами моды и сообществом "плюс сайз".

Как известно, во многих африканских странах полнота не считает изъяном или недостатком, как в Европе или США, а напротив очень ценится, как признак достатка и здоровья.

Темнокожие модели plus size еще раз доказали, что хорошего человека все же должно быть много.

Неделя моды проходила в столице Кении Найроби.

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