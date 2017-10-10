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10.10.201719:56
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    Фотоленты

    Стоит увидеть! Модели plus size на подиуме недели моды в Кении

    (обновлено: )295
    REUTERS Baz Ratner
    REUTERS Baz Ratner
    REUTERS Baz Ratner
    REUTERS Baz Ratner
    REUTERS Baz Ratner
    REUTERS Baz Ratner
    REUTERS Baz Ratner
    REUTERS Baz Ratner
    REUTERS Baz Ratner
    REUTERS Baz Ratner
    REUTERS Baz Ratner
    REUTERS Baz Ratner

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    В Кении на неделе моды на подиум вышли модели plus size и произвели фурор своими пышными женственными фигурами. Показ был организован в минувшую субботу кенийской компанией Plus Fabulosity.

    Как пишет enca.com, организаторы стремились преодолеть разрыв между дизайнерами моды и сообществом "плюс сайз".

    Как известно, во многих африканских странах полнота не считает изъяном или недостатком, как в Европе или США, а напротив очень ценится, как признак достатка и здоровья.

    Темнокожие модели plus size еще раз доказали, что хорошего человека все же должно быть много.

    Неделя моды проходила в столице Кении Найроби.

    Смотрите также: Красота требует жертв. Самые жуткие азиатские бьюти-гаджеты

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