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10.10.201715:24
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    Фотоленты

    Красота требует жертв. Самые жуткие азиатские бьюти-гаджеты

    (обновлено: )26401
    Evija Laivina
    Evija Laivina
    Evija Laivina
    Evija Laivina
    Evija Laivina
    Evija Laivina
    Evija Laivina
    Evija Laivina
    Evija Laivina
    Evija Laivina
    Evija Laivina
    Evija Laivina
    Evija Laivina
    Evija Laivina
    Evija Laivina

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    Латвийская фотохудожница Эвия Лайвиня сделала серию шокирующих портретов "Воительницы красоты", в которой запечатлела самые жуткие азиатские бьюти-гаджеты.

    Все эти устрашающие приспособления обещают женщинам увеличить губы, разгладить морщины на лбу и носогубные складки, убрать второй подбородок без хирургического вмешательства.

    Ранее сообщалось, что японская фирма выпустила подушки в форме человека для тех, кто устал спать в одиночестве. Данная идея не является новой. Раньше в интернете уже поступали в продажу подушки в форме мужа или жены.

    Смотрите также: Редкое явление. В Японии засняли необычное облако в виде змея

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