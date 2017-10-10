Красота требует жертв. Самые жуткие азиатские бьюти-гаджеты

Латвийская фотохудожница Эвия Лайвиня сделала серию шокирующих портретов "Воительницы красоты", в которой запечатлела самые жуткие азиатские бьюти-гаджеты.

Все эти устрашающие приспособления обещают женщинам увеличить губы, разгладить морщины на лбу и носогубные складки, убрать второй подбородок без хирургического вмешательства.

Ранее сообщалось, что японская фирма выпустила подушки в форме человека для тех, кто устал спать в одиночестве. Данная идея не является новой. Раньше в интернете уже поступали в продажу подушки в форме мужа или жены.

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