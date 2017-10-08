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    Модель Calvin Klein помог задержать водителя, наехавшего на людей в Лондоне

    (обновлено: )23
    В интервью Чешир рассказал, что находился в своем автомобиле рядом с местом происшествия: "Я вылез из машины и схватил его, мы втроем схватили его, кто-то позвонил в полицию".
    Оливер Чешир
    instagram.com/oliver_cheshire/

    КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. Британский манекенщик Оливер Чешир, являвшийся лицом бренда Calvin Klein, заявил, что помог задержать мужчину, который наехал на автомобиле на людей в Лондоне, в результате чего пострадали 11 человек.

    Первые кадры с места наезда на пешеходов в Лондоне, 7 октября 2017. Видео
    Ruptly TV/Youtube
    Первые видеокадры с места наезда авто на пешеходов в Лондоне

    "Спасибо всем за сообщения. Я в порядке. Спасибо людям, которые помогли мне удержать его, и быстро прибывшей полиции", — написал он в своем официальном аккаунте в Twitter.

    В интервью изданию Daily Mail Чешир рассказал, что находился в своем автомобиле рядом с местом происшествия. "Я вылез из машины и схватил его, мы втроем схватили его, кто-то позвонил в полицию", — сказал он.

    В субботу в середине дня в одном из самых оживленных кварталов запада британской столицы автомобиль выехал на тротуар, сбил информационный стенд и задел нескольких человек. По данным службы скорой помощи британской столицы, в результате инцидента пострадали 11 человек. Водитель автомобиля задержан, в настоящее время следователи устанавливают его мотивы. Полиция заявила, что происшествие не было терактом.

    Помимо Calvin Klein Чешир работал с такими известными брендами, как Dolce & Gabbana, Missoni, Vivienne Westwood, Versace и Hugo Boss.

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