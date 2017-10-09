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    Фотоленты

    "Варвары". Запорожцы уничтожили цветочные композиции ко Дню города

    (обновлено: )144
    061.ua
    061.ua
    061.ua
    061.ua
    061.ua
    061.ua
    061.ua
    061.ua
    061.ua
    061.ua
    061.ua
    061.ua
    061.ua

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    Гигантские цветочные композиции по мотивам "Острова сокровищ" и "Алисы в стране чудес" были уничтожены после Покровской ярмарки, которая была приурочена ко Дню города.

    На локации с кораблем горожане умудрились сломать деревянную пушку, осьминога, краба, черепаху и рыбку (последние три фигуры не подлежат восстановлению), сообщает 061.

    Огромному козаку фотографирующиеся запорожцы оторвали руку, а на цветочного коня и вовсе пытались усесться сверху. В результате — ему сломали спину. 

    Со слов работников “Зеленстроя”, участники праздника украли 20 из 40 искусственных подсолнухов, которые “посадили” на территории парка.

     

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