"Варвары". Запорожцы уничтожили цветочные композиции ко Дню города

Гигантские цветочные композиции по мотивам "Острова сокровищ" и "Алисы в стране чудес" были уничтожены после Покровской ярмарки, которая была приурочена ко Дню города.

На локации с кораблем горожане умудрились сломать деревянную пушку, осьминога, краба, черепаху и рыбку (последние три фигуры не подлежат восстановлению), сообщает 061.

Огромному козаку фотографирующиеся запорожцы оторвали руку, а на цветочного коня и вовсе пытались усесться сверху. В результате — ему сломали спину.

Со слов работников “Зеленстроя”, участники праздника украли 20 из 40 искусственных подсолнухов, которые “посадили” на территории парка.