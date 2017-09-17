Экстравагантная Эшли Грэм. Когда есть, что показать

Эшли Грэм стала настоящим секс-символом для всех девушек, которые имеют лишний вес. Каждой своей фотосессией она доказывает, что большие формы — это не минус, а изюминка любого человека. Главное достойно преподносить свое тело и верить в его неотразимость.

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Эшли гордится тем, что попала в модельный бизнес, как и обычные модели – по приглашению скаута. Это значит, что манекенщицы plus-size могут иметь такой же карьерный рост, как и стройные красавицы.

В 2016 году модель значительно потеряла вес. Ей удалось похудеть на 10 килограмм, что очень разочаровало преданных поклонников.