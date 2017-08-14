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    Фотоленты

    "Звездный дождь", или Зрелище космического масштаба глазами украинца

    (обновлено: )139
    Метеоритный дождь Персеиды
    Метеоритный дождь Персеиды
    Метеоритный дождь Персеиды
    Метеоритный дождь Персеиды
    Метеоритный дождь Персеиды
    Метеоритный дождь Персеиды
    Метеоритный дождь Персеиды
    Метеоритный дождь Персеиды
    Метеоритный дождь Персеиды
    Метеоритный дождь Персеиды
    Метеоритный дождь Персеиды
    Метеоритный дождь Персеиды
    Виктор Чухрай / facebook
    Метеоритный дождь Персеиды
    Виктор Чухрай / facebook
    Метеоритный дождь Персеиды
    Виктор Чухрай / facebook
    Метеоритный дождь Персеиды
    Виктор Чухрай / facebook
    Метеоритный дождь Персеиды
    Виктор Чухрай / facebook
    Метеоритный дождь Персеиды
    Виктор Чухрай / facebook
    Метеоритный дождь Персеиды
    Виктор Чухрай / facebook
    Метеоритный дождь Персеиды
    Виктор Чухрай / facebook
    Метеоритный дождь Персеиды
    Виктор Чухрай / facebook
    Метеоритный дождь Персеиды
    Виктор Чухрай / facebook
    Метеоритный дождь Персеиды
    Виктор Чухрай / facebook

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    Украинец Виктор Чухрай зафиксировал захватывающее зрелище космического масштаба и поделился фотографиями в Facebook.

    В разных регионах мира с вечера субботы до утра воскресенья земляне могли наблюдать сгорание до 150 метеоров в час благодаря наступающему максимуму самого яркого метеорного потока Персеиды.

    Лунное затмение
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Космическая мистика. Частичное лунное затмение

    "Звездный дождь" из созвездия Персея проливается на Землю в период с 17 июля по 24 августа и достигает своего максимума в ночи с 11 по 13 августа: именно тогда можно полюбоваться самым популярным и ярким звездопадом года во всей красе. Метеорные потоки проливаются ежегодно, потому что орбиты Земли и потока имеют неизменную область пересечения друг с другом. Активность Персеид от года к году непостоянна: активность всплесков слабеет по мере увеличения расстояния между кометой и Землей.

    В обычные годы метеорный поток относительно удален от орбиты Земли и находится снаружи нее. Периодическое сближение кометных следов с Землей сопровождается повышением активности Персеид. Последний раз такое случалось в 2004 и 2009 году. 

    Смотрите также: Частичное лунное затмение. Кадры из Крыма

    Название Персеиды произошло от названия созвездия Персея. Метеорный поток Персеиды известен человечеству уже около 2 тысяч лет. Официально считается, что открывателем ежегодного метеорного дождя Персеид является бельгийский математик, астроном, метеоролог Адольф Кетеле, который сообщил об этом зрелище в августе 1835 года. Впервые количество метеоров, вспыхивающих в течение каждого часа, подсчитали в 1839 году, а максимальное количество метеоров за один час тогда достигало 160.

    Персеиды образуются в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Туттля. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя звездный дождь. Сначала он "проливается" с наибольшей силой, затем постепенно слабеет. Персеиды – белые метеоры, резко прочерчивающие небо. Свечение некоторых особенно ярких метеоров длится до нескольких секунд.

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