"Звездный дождь", или Зрелище космического масштаба глазами украинца

Украинец Виктор Чухрай зафиксировал захватывающее зрелище космического масштаба и поделился фотографиями в Facebook.

В разных регионах мира с вечера субботы до утра воскресенья земляне могли наблюдать сгорание до 150 метеоров в час благодаря наступающему максимуму самого яркого метеорного потока Персеиды.

"Звездный дождь" из созвездия Персея проливается на Землю в период с 17 июля по 24 августа и достигает своего максимума в ночи с 11 по 13 августа: именно тогда можно полюбоваться самым популярным и ярким звездопадом года во всей красе. Метеорные потоки проливаются ежегодно, потому что орбиты Земли и потока имеют неизменную область пересечения друг с другом. Активность Персеид от года к году непостоянна: активность всплесков слабеет по мере увеличения расстояния между кометой и Землей.

В обычные годы метеорный поток относительно удален от орбиты Земли и находится снаружи нее. Периодическое сближение кометных следов с Землей сопровождается повышением активности Персеид. Последний раз такое случалось в 2004 и 2009 году.

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Название Персеиды произошло от названия созвездия Персея. Метеорный поток Персеиды известен человечеству уже около 2 тысяч лет. Официально считается, что открывателем ежегодного метеорного дождя Персеид является бельгийский математик, астроном, метеоролог Адольф Кетеле, который сообщил об этом зрелище в августе 1835 года. Впервые количество метеоров, вспыхивающих в течение каждого часа, подсчитали в 1839 году, а максимальное количество метеоров за один час тогда достигало 160.

Персеиды образуются в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Туттля. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя звездный дождь. Сначала он "проливается" с наибольшей силой, затем постепенно слабеет. Персеиды – белые метеоры, резко прочерчивающие небо. Свечение некоторых особенно ярких метеоров длится до нескольких секунд.