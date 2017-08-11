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    Фотоленты

    "Небось жрете? Ревы на вас нет". Лучшие фотожабы на слова министра

    Тема:

    Есть надо меньше: Минсоцполитики против украинцев (13)

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    Украинцы тратят 50% своего заработка на питание, потому что много едят, заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, отвечая на вопрос о том, почему у украинцев уходит на еду 50% от доходов, в то время как у немцев эта цифра составляет 14%. Министр считает, что разница не в уровне доходов, а в традициях питания.

    Праздничный стол
    RIA News Юрий Сомов | Перейти в фотобанк
    О голоде, еде и переедании. Откровения министра соцполитики

    "Когда мы говорим о том, что немцы тратят (на питание) 14%, а мы 50%, то тут система приоритетов. Мой отец всю жизнь считал приоритетом хорошо поесть. Он считал, что можно в чем-то себе отказать, но здоровое полноценное питание очень важно. У наших людей есть такая историческая традиция – голодоморы, войны заставляли их относиться к проблеме питания не так, как в других странах. Я уже молчу про то, что отношение к хлебу культивировалось в обществе. Немцы едят немного по-другому. У них другой рацион. Их культура питания очень отличается от нашей. Учитывая, что цены на продукты примерно одинаковы в Украине и Германии, они едят меньше не потому, что у них нет возможности, а потому, что такая культура. И поэтому они тратят меньше по сравнению с нашими людьми", — сказал Рева.

    В соцсетях высмеяли слова министра и обвинили его в недостаточном знании математики, чтобы делать подобные заявления. Некоторые же пользователи в порыве эмоций нелицеприятно выражались в адрес министра, обзывая его.

    Агентство РИА Новости Украина собрало лучшие фотожабы на данную тему.

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