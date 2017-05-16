Легендарному Юрию Шевчуку - 60 лет

Во вторник исполняется 60 лет известному российскому певцу Юрию Шевчуку.

Шевчук родился 16 мая 1957 года в поселке Ягодный Магаданской области.

В 1980 году он был приглашен в музыкальную группу. С репертуаром из песен на его тексты ансамбль, не имевший в то время названия, выступал на студенческих вечерах, в кинотеатрах и домах культуры. В том же году группа стала лауреатом Башкирского республиканского конкурса антивоенной песни. В студии звукозаписи Башкирского телевидения был записан первый магнитоальбом коллектива, ныне известный под названием "ДДТ-1".

Через два года группа Юрия Шевчука получила название ДДТ – по сочетанию букв химического вещества дихлор-дифенил-трихлорметилметан, использовавшегося при борьбе с насекомыми-паразитами.

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В этом же году был записан второй альбом коллектива – "Свинья на радуге" ("ДДТ-2"), который быстро разошелся по стране и сделал группу знаменитой.

Песни Шевчука в собственном исполнении и в исполнении ДДТ звучат в фильмах "Вовочка" (2002) и "Одиночка" (2010), в сериалах "Русский транзит" (1994), "Азазель" (2002), "Ледниковый период" (2002), "Господа офицеры" (2004), "Группа Zeta" (2007, 2009), "Батюшка" (2008).

Юрий Шевчук – народный артист Республики Башкортостан (2003).

Награжден медалью МЧС России "Участнику чрезвычайных гуманитарных операций", знаком отличия МВД "Серебряный крест" (дважды), Александровскими крестами за службу на Кавказе (дважды), наградным знаком "Участник боевых действий в Чечне", медалью "За ратную доблесть". В 2007 году удостоен независимой премии "Триумф".