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    Фотоленты

    Легендарному Юрию Шевчуку - 60 лет

    (обновлено: )3901
    Концерт группы ДДТ
    Концерт группы ДДТ
    Фестиваль Нашествие 2014
    Концерт Земфиры и ДДТ в Уфе
    Открытие кинофестиваля Послание к человеку в Санкт-Петерубрге
    Концерт Земфиры и ДДТ в Уфе
    Концерт группы ДДТ
    Солист группы ДДТ Юрий Шевчук
    Солист группы ДДТ Юрий Шевчук
    Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук
    Вручение музыкальной премии Степной волк
    Музыкальный фестиваль Нашествие. День первый
    Фестиваль Нашествие 2014
    ШЕВЧУК ДДТ ВЫСТУПЛЕНИЕ
    Концерт группы ДДТ
    Концерт группы ДДТ
    Концерт группы ДДТ
    Солист группы "ДДТ" Юрий Шевчук во время выступления на концерте в СК "Олимпийский" в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Концерт группы ДДТ
    Солист группы "ДДТ" Юрий Шевчук во время выступления на концерте в СК "Олимпийский" в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Фестиваль Нашествие 2014
    Солист группы ДДТ Юрий Шевчук выступает на фестивале "Нашествие 2014" в поселке Большое Завидово в Тверской области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Концерт Земфиры и ДДТ в Уфе
    Певец, музыкант Юрий Шевчук и участница группы "ДДТ" Алена Романова во время выступления на благотворительном концерте в честь Дня города на ипподроме Акбузат в Уфе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Открытие кинофестиваля Послание к человеку в Санкт-Петерубрге
    Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук выступает на церемонии открытия кинофестиваля "Послание к человеку" на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Концерт Земфиры и ДДТ в Уфе
    Певец, музыкант Юрий Шевчук во время выступления на благотворительном концерте в честь Дня города на ипподроме Акбузат в Уфе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Концерт группы ДДТ
    Солист группы "ДДТ" Юрий Шевчук во время выступления на концерте в СК "Олимпийский" в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Солист группы ДДТ Юрий Шевчук
    Солист группы "ДДТ" Юрий Шевчук во время выступления на концерте в СК "Олимпийский" в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Солист группы ДДТ Юрий Шевчук
    Солист группы "ДДТ" Юрий Шевчук во время выступления на концерте в СК "Олимпийский" в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук
    Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук выступает на церемонии открытия кинофестиваля "Послание к человеку" на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Вручение музыкальной премии Степной волк
    Певец, музыкант Юрий Шевчук и участница группы "ДДТ" Алена Романова во время церемонии вручения пятой ежегодной независимой музыкальной премии "Степной волк" Артемия Троицкого в парке искусств "Музеон" в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Музыкальный фестиваль Нашествие. День первый
    Певец, музыкант Юрий Шевчук во время выступления на музыкальном фестивале "Нашествие" в Тверской области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Фестиваль Нашествие 2014
    Солист группы ДДТ Юрий Шевчук выступает на фестивале "Нашествие 2014" в поселке Большое Завидово в Тверской области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    ШЕВЧУК ДДТ ВЫСТУПЛЕНИЕ
    Руководитель рок-группы "ДДТ" Юрий Шевчук во время своего концерта.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Концерт группы ДДТ
    Солист группы "ДДТ" Юрий Шевчук во время выступления на концерте в СК "Олимпийский" в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Концерт группы ДДТ
    Солист группы "ДДТ" Юрий Шевчук во время выступления на концерте в СК "Олимпийский" в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Солист группы "ДДТ" Юрий Шевчук во время выступления на концерте в СК "Олимпийский" в Москве.

    Во вторник исполняется 60 лет известному российскому певцу Юрию Шевчуку.

    Шевчук родился 16 мая 1957 года в поселке Ягодный Магаданской области.

    В 1980 году он был приглашен в музыкальную группу. С репертуаром из песен на его тексты ансамбль, не имевший в то время названия, выступал на студенческих вечерах, в кинотеатрах и домах культуры. В том же году группа стала лауреатом Башкирского республиканского конкурса антивоенной песни. В студии звукозаписи Башкирского телевидения был записан первый магнитоальбом коллектива, ныне известный под названием "ДДТ-1".

    Через два года группа Юрия Шевчука получила название ДДТ – по сочетанию букв химического вещества дихлор-дифенил-трихлорметилметан, использовавшегося при борьбе с насекомыми-паразитами.

    Смотрите также: Плейбой Советского Союза Олег Видов: в жизни и в кино

    В этом же году был записан второй альбом коллектива – "Свинья на радуге" ("ДДТ-2"), который быстро разошелся по стране и сделал группу знаменитой.

    Песни Шевчука в собственном исполнении и в исполнении ДДТ звучат в фильмах "Вовочка" (2002) и "Одиночка" (2010), в сериалах "Русский транзит" (1994), "Азазель" (2002), "Ледниковый период" (2002), "Господа офицеры" (2004), "Группа Zeta" (2007, 2009), "Батюшка" (2008).

    Юрий Шевчук – народный артист Республики Башкортостан (2003).

    Награжден медалью МЧС России "Участнику чрезвычайных гуманитарных операций", знаком отличия МВД "Серебряный крест" (дважды), Александровскими крестами за службу на Кавказе (дважды), наградным знаком "Участник боевых действий в Чечне", медалью "За ратную доблесть". В 2007 году удостоен независимой премии "Триумф".

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