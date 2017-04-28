Кличко vs Джошуа: взвешивание и дуэль взглядов

Украинский боксер Владимир Кличко оказался легче британца Энтони Джошуа на 4,4 кг при взвешивании перед титульным боем в Лондоне, сообщает Boxingscene.
Бой между Джошуа и Кличко, в котором на кону будут стоять титулы суперчемпиона WBA, чемпиона мира IBF и чемпиона мира IBO (вакантный), пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли" 29 апреля. Украинский боксер потерял свои чемпионские титулы в ноябре 2015 года после поражения от британца Тайсона Фьюри.
Церемония взвешивания прошла в Лондоне в пятницу. Британец показал на весах 113,4 кг, в то время как вес Кличко составил 109 кг.
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Перед боем в Лондоне в активе 27-летнего Джошуа 18 побед нокаутом в 18 боях. 41-летний Кличко одержал 64 победы (53 — нокаутом) и четырежды проиграл (три — нокаутом).