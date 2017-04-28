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    Кличко vs Джошуа: взвешивание и дуэль взглядов

    (обновлено: )62
    Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа и украинский боксер Владимир Кличко во время взвешивания накануне боя, в Лондоне (Великобритания), 28 апреля 2017
    Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа и украинский боксер Владимир Кличко во время взвешивания накануне боя, в Лондоне (Великобритания), 28 апреля 2017
    Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа и украинский боксер Владимир Кличко во время взвешивания накануне боя, в Лондоне (Великобритания), 28 апреля 2017
    Украинский боксер Владимир Кличко во время процедуры взвешивания накануне боя с Энтони Джошуа, в Лондоне (Великобритания), 28 апреля 2017
    Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа и украинский боксер Владимир Кличко (на заднем плане) во время взвешивания накануне боя, в Лондоне (Великобритания), 28 апреля 2017
    Украинский боксер Владимир Кличко во время процедуры взвешивания накануне боя с Энтони Джошуа, в Лондоне (Великобритания), 28 апреля 2017
    Украинский боксер Владимир Кличко с братом Виталием после процедуры взвешивания накануне боя между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа, в Лондоне (Великобритания), 28 апреля 2017
    Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа и украинский боксер Владимир Кличко во время взвешивания накануне боя, в Лондоне (Великобритания), 28 апреля 2017
    Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа и украинский боксер Владимир Кличко во время взвешивания накануне боя, в Лондоне (Великобритания), 28 апреля 2017
    УНИАН
    Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа и украинский боксер Владимир Кличко во время взвешивания накануне боя, в Лондоне (Великобритания), 28 апреля 2017
    Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа и украинский боксер Владимир Кличко во время взвешивания накануне боя, в Лондоне (Великобритания), 28 апреля 2017
    УНИАН
    Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа и украинский боксер Владимир Кличко во время взвешивания накануне боя, в Лондоне (Великобритания), 28 апреля 2017
    Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа и украинский боксер Владимир Кличко во время взвешивания накануне боя, в Лондоне (Великобритания), 28 апреля 2017
    УНИАН
    Украинский боксер Владимир Кличко во время процедуры взвешивания накануне боя с Энтони Джошуа, в Лондоне (Великобритания), 28 апреля 2017
    Украинский боксер Владимир Кличко во время процедуры взвешивания накануне боя с Энтони Джошуа, в Лондоне (Великобритания), 28 апреля 2017
    УНИАН
    Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа и украинский боксер Владимир Кличко (на заднем плане) во время взвешивания накануне боя, в Лондоне (Великобритания), 28 апреля 2017
    Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа и украинский боксер Владимир Кличко (на заднем плане) во время взвешивания накануне боя, в Лондоне (Великобритания), 28 апреля 2017
    УНИАН
    Украинский боксер Владимир Кличко во время процедуры взвешивания накануне боя с Энтони Джошуа, в Лондоне (Великобритания), 28 апреля 2017
    Украинский боксер Владимир Кличко во время процедуры взвешивания накануне боя с Энтони Джошуа, в Лондоне (Великобритания), 28 апреля 2017
    УНИАН
    Украинский боксер Владимир Кличко с братом Виталием после процедуры взвешивания накануне боя между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа, в Лондоне (Великобритания), 28 апреля 2017
    Украинский боксер Владимир Кличко с братом Виталием после процедуры взвешивания накануне боя между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа, в Лондоне (Великобритания), 28 апреля 2017.
    УНИАН

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    Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа и украинский боксер Владимир Кличко во время взвешивания накануне боя, в Лондоне (Великобритания), 28 апреля 2017

    Украинский боксер Владимир Кличко оказался легче британца Энтони Джошуа на 4,4 кг при взвешивании перед титульным боем в Лондоне, сообщает Boxingscene.

    Открытая тренировка в Лондоне. Джошуа vs. Кличко
    vk.com/klitschko_brothers_com
    Кличко vs Джошуа: боксеры провели открытые тренировки

    Бой между Джошуа и Кличко, в котором на кону будут стоять титулы суперчемпиона WBA, чемпиона мира IBF и чемпиона мира IBO (вакантный), пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли" 29 апреля. Украинский боксер потерял свои чемпионские титулы в ноябре 2015 года после поражения от британца Тайсона Фьюри.

    Церемония взвешивания прошла в Лондоне в пятницу. Британец показал на весах 113,4 кг, в то время как вес Кличко составил 109 кг.

    Смотрите также: Эффектный промо-ролик к бою Кличко — Джошуа

    Перед боем в Лондоне в активе 27-летнего Джошуа 18 побед нокаутом в 18 боях. 41-летний Кличко одержал 64 победы (53 — нокаутом) и четырежды проиграл (три — нокаутом).

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