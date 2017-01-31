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    Бой Кличко-Джошуа побьет рекорд по числу платных трансляций - промоутер

    (обновлено: )36
    Поединок за титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IВО между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа может установить новый рекорд Великобритании, считает промоутер британского боксера.
    Пресс-конференция Энтони Джошуа и Владимира Кличко
    REUTERS Henry Browne Livepic

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Промоутер чемпиона мира по версии IBF Энтони Джошуа – Эдди Хирн – считает, что предстоящий поединок его подопечного с украинцем Владимиром Кличко побьет рекорд Великобритании по количеству проданных платных трансляций, сообщает Klitschko-brothers.com со ссылкой на Boxing News.

    Пресс-конференция Энтони Джошуа и Владимира Кличко
    REUTERS Henry Browne Livepic
    Пресс-конференция Владимира Кличко и Энтони Джошуа

    После рекордной зрительской аудитории в послевоенной истории Великобритании, бой Кличко-Джошуа может стать и самым большим по по количеству проданных платных трансляций, считает Хирн.

    "Думаю, что бой Кличко–Джошуа побьет рекорд Великобритании по pay-per-view, который держится на уровне около 1,15 млн. Если бы этот поединок проходил на арене "O2", которая вмещает 16 000 зрителей, мы вышли бы на цифру в 74 000 человек, готовых приобрести платную трансляцию. Бой Фроч–Гроувз сделал более 800 000 pay-per-view, поэтому, учитывая статус Джошуа и Кличко, их поединок может реально побить все рекорды", — сказал промоутер. 

    Ранее сообщалось, что следующий поединок Кличко проведет с британцем Джошуа в Лондоне на стадионе "Уэмбли" 29 апреля.

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