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    Фотоленты

    Побоище в парламенте Македонии

    (обновлено: )117
    Избитый во время захвата парламента Македонии оппозиционер Зоран Заев
    Митинг перед парламентом Македонии, закончившийся его захватом
    Члены правящей партии в парламенте Македонии
    Митинг перед парламентом Македонии, закончившийся его захватом
    Демонстранты в захваченном парламенте Македонии
    Захват демонстрантами парламента в Македоднии
    Захват демонстрантами парламента в Македоднии
    Разблокирование захваченного демонстрантами в Македонии парламента
    Избитый во время захвата парламента Македонии оппозиционер Зоран Заев
    Избитый во время захвата парламента Македонии оппозиционер Зоран Заев
    slobodnaevropa.org
    Митинг перед парламентом Македонии, закончившийся его захватом
    Митинг перед парламентом Македонии, закончившийся его захватом
    @ilinden4
    Члены правящей партии в парламенте Македонии
    Члены правящей партии в парламенте Македонии
    @ilinden4
    Митинг перед парламентом Македонии, закончившийся его захватом
    Митинг перед парламентом Македонии, закончившийся его захватом
    @ilinden4
    Демонстранты в захваченном парламенте Македонии
    Демонстранты в захваченном парламенте Македонии
    Сакам да кажам
    Захват демонстрантами парламента в Македоднии
    Захват демонстрантами парламента в Македоднии
    @ilinden4
    Захват демонстрантами парламента в Македоднии
    Захват демонстрантами парламента в Македоднии
    @ilinden4
    Разблокирование захваченного демонстрантами в Македонии парламента
    Разблокирование захваченного демонстрантами в Македонии парламента
    Сакам да кажам

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    Избитый во время захвата парламента Македонии оппозиционер Зоран Заев

    Демонстранты в четверг проникли в здание Собрания (парламента) республики после избрания спикером этнического албанца Талата Джафери и избили лидера оппозиции Зорана Заева и нескольких депутатов его Социал-демократического союза Македонии (СДСМ). Уточняется, что ранения в ходе инцидента с протестующими получили Заев, Дамьян Манчевски и албанский депутат Зиядин Села.

    Захват парламента Македонии демонстрантами. Видео
    Канал на Youtube Ruptly TV
    Македония. Штурм парламента и избиение оппозиционеров

    Вечером специальное подразделение МВД Македонии провело операцию освобождения депутатов, которых блокировали в пресс-центре парламента.

    Ранее лидер оппозиционного Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) Зоран Заев передал президенту Георге Иванову больше половины (67 из 120) подписей депутатов парламента и запросил мандат на формирование нового кабинета министров.

    В открытом письме мировым лидерам Иванов сообщил, что, по его данным, реализация платформы СДСМ предполагает изменения в конституции республики Македония, которые бы поставили под угрозу унитарный характер и суверенитет государства в интересах исключительно албанского нацменьшинства, поэтому он отказал Заеву в мандате.

    Напомним, правящая партия Македонии ВМРО-ДПМНЕ в результате парламентских выборов в декабре прошлого года получила 51 мандат из 123.

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