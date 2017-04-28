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    Спецназ разблокировал захваченный демонстрантами парламент Македонии

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    Демонстранты проникли в здание Собрания (парламента) республики после избрания спикером этнического албанца Талата Джафери и избили лидера оппозиции Зорана Заева.
    Разблокирование захваченного демонстрантами в Македонии парламента
    Сакам да кажам

    КИЕВ, 28 апр – РИА Новости Украина. Специальное подразделение МВД Македонии поздно вечером провело операцию по освобождению депутатов, которых блокировали в пресс-центре парламента демонстранты движения "За единую Македонию".

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    "В 20.27 (21.27 по Киеву) сотрудники специального подразделения вошли в парламент республики Македония и до 20.43 (21.43 по Киеву) эвакуировали 30 депутатов. Всего в ходе инцидента, по данным МВД, были ранены 10 полицейских, которые препятствовали демонстрантам проникнуть в парламент. В Скопье заседает оперативный штаб МВД", — говорится в сообщении ведомства.

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    Демонстранты в четверг проникли в здание Собрания (парламента) республики после избрания спикером этнического албанца Талата Джафери и избили лидера оппозиции Зорана Заева и нескольких депутатов его Социал-демократического союза Македонии (СДСМ).

    "Бойцы полицейского спецназа вывели депутатов СДСМ и нового председателя Собрания Талата Джафери, которые были блокированы в пресс-центре с тех пор, как демонстранты вошли в здание парламента", — передает новостной портал "Сакам да кажам".

    @ilinden4
    Захват демонстрантами парламента в Македоднии

    Уточняется, что ранения в ходе инцидента с протестующими получили Заев, Дамьян Манчевски и албанский депутат Зиядин Села.

    Ранее лидер оппозиционного Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) Зоран Заев передал президенту Георге Иванову больше половины (67 из 120) подписей депутатов парламента и запросил мандат на формирование нового кабинета министров.

    @ilinden4
    Захват демонстрантами парламента в Македоднии

    В открытом письме мировым лидерам Иванов сообщил, что, по его данным, реализация платформы СДСМ предполагает изменения в конституции республики Македония, которые бы поставили под угрозу унитарный характер и суверенитет государства в интересах исключительно албанского нацменьшинства, поэтому он отказал Заеву в мандате.

    Напомним, правящая партия Македонии ВМРО-ДПМНЕ в результате парламентских выборов в декабре прошлого года получила 51 мандат из 123.

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