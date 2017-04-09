Соблазнительный винтаж 60-80-х годов. Секси бикини с обложек пластинок

Звукозаписывающие компании в 1960-1980-х годах для активной продажи музыкальных альбомов размещали фотографии юных и красивых девушек в соблазнительном бикини на обложке.

Девчонки на пляже смотрели с каждой полки музыкального магазина, особенно если это был какой-нибудь сборник суперхитов или незамысловатая поп-музыка. Такие методы рекламы пользовались особенной популярностью в Европе.

Смотрите также: Силиконовые красотки. Модели известных наркобаронов Мексики

Насладится винтажными красотками в бикини с обложек мелодий и ритмов зарубежной эстрады 60-80-х годов можно в представленной фотоленте. Когда смотришь, как они элегантно раздеты, совершенно не важно, что там за музыка.