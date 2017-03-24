наверх
24.03.201704:18
Курсы валют НБУ
  • EUR29.18+ 0.09
  • USD27.06+ 0.14
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Последствия обстрела посольства Украины в Ливии

    (обновлено: )22
    Последствия обстрела здания посольства Украины в Триполи
    Последствия обстрела здания посольства Украины в Триполи
    Последствия обстрела здания посольства Украины в Триполи
    Последствия обстрела здания посольства Украины в Триполи
    Последствия обстрела здания посольства Украины в Триполи
    Последствия обстрела здания посольства Украины в Триполи
    Последствия обстрела здания посольства Украины в Триполи
    Facebook Николая Нагорного
    Последствия обстрела здания посольства Украины в Триполи
    Последствия обстрела здания посольства Украины в Триполи
    Facebook Николая Нагорного
    Последствия обстрела здания посольства Украины в Триполи
    Последствия обстрела здания посольства Украины в Триполи
    Facebook Николая Нагорного
    Последствия обстрела здания посольства Украины в Триполи
    Последствия обстрела здания посольства Украины в Триполи
    Facebook Николая Нагорного
    Последствия обстрела здания посольства Украины в Триполи
    Последствия обстрела здания посольства Украины в Триполи
    Facebook Николая Нагорного

    Рекомендуем

    Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской областиВзрывы в Балаклее. Население покидает город20:46 23.03.2017
    Убийство Дениса ВороненковаФотоитоги 23 марта: убийство Вороненкова и взрыв боеприпасов в Балаклее18:17 23.03.2017
    Взрыв боеприпасов на военном складе Минобороны в БалаклееВзрыв боеприпасов в Балаклее. Горят здания жилых домов17:44 23.03.2017
    Станция метро Левобережная после ремонтаКиев готовится к Евровидению. Станция метро "Левобережная" после реконструкции15:53 23.03.2017
    Убийство Дениса ВороненковаУбийство Вороненкова. Эксклюзивные кадры с места расстрела (18+)14:26 23.03.2017
    В центре Киева застрелили двух человекУбийство беглого депутата Госдумы: первые кадры с места ЧП (18+)12:55 23.03.2017
    Митинг под Верховной РадойПерформанс у Рады: митингуют артисты и "ждуны"12:40 23.03.2017
    Садового отправили в чистилищеВо Львове "Садового" бросили в мусорный бак11:33 23.03.2017
    Взрыв на складе арсенала в Харьковской областиВзрыв на складе боеприпасов в Балаклее: фото очевидцев08:43 23.03.2017
    Все фотоленты
    Последствия обстрела здания посольства Украины в Триполи

    В столице Ливии Триполи обстреляли здание украинского посольства, сообщил посол Украины в этой стране Николай Нагорный.

    "Вот и в наше Посольства в Триполи "подарок" залетел", — написал Нагорный на своей странице в Facebook, опубликовав фото последствий обстрела.

    Ливийский МиГ-23 был сбит над Бенгази террористами. Видео
    Канал Ruptly TV на Youtube
    Ливийский МиГ-23 был сбит над Бенгази террористами

    Дипломат также отметил, что в здание украинского посольства попал "или зенитный снаряд, или мина". "Слава Богу, в генератор не попала. Погрешность — 2-3 метра, — написал посол и добавил, что это самое больше, что "прилетало". — А так, бывало утром на крыше Посольства 10-12 штук 7,62 (калибра)".

    Смотрите также: Пожар и взрывы на складах боеприпасов в Харьковской области

    Отметим, что с 2015 года посольство Украины в Ливии находится в соседнем Тунисе из-за обострения ситуации безопасности в стране, но украинские дипломаты периодически наведываются в Триполи. Так, Нагорный в комментариях к своему посту написал, что 2 апреля поедет на неделю в Ливию.

    С момента свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В результате в стране возникло двоевластие: с одной стороны — представленное избранным на всеобщих выборах 2014 года парламентом, заседающим в городе Тобрук, а с другой — происламским Всеобщим Национальным конгрессом (ВНК), заседающим в Триполи. При этом ряд районов Ливии вообще не контролируется центральными властями.

    Ссылки по теме:
    Теги: