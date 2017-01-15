Ливийский МиГ-23 был сбит над Бенгази террористами

Источник, связавшийся с агентством LANA с авиабазы, сообщил, что пилот в кабине был один, и успешно катапультировался после удара ракеты.

В воскресенье ВВС Ливии вели бомбардировку последних укрытий террористов на западе Бенгази, отмечает агентство.

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Против боевиков ИГ и "Аль-Каиды" в Бенгази около двух лет воюет Национальная армия Ливии, не подчиняющаяся властям в Триполи.

Видео с места падения истребителя размещено в интернете на канале Ruptly TV.