Китайские пожарные снялись для "горячего" календаря

Пожарные китайской провинции Шаньси поддержали мировой тренд и снялись для собственного "горячего" календаря.

Ранее Британская королевская морская пехота отметила 350-летие своего основания, в связи с чем благотворительная организация Go Commando создала календарь с участием обнаженных морпехов.

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Напомним, Гунн Нартен (Gunn Narten) из Норвегии прославилась в интернете как самая привлекательная девушка-спасатель в мире. У красивой девушки более 50 тысяч подписчиков в сети Instagram. Работу в пожарной службе 30-летняя Нартен совмещает с занятиями фитнесом.