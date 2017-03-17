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    Фотоленты

    Китайские пожарные снялись для "горячего" календаря

    8310
    Пожарные китайской провинции Шаньси поддержали мировой тренд и снялись для календаря
    Пожарные китайской провинции Шаньси поддержали мировой тренд и снялись для календаря
    Пожарные китайской провинции Шаньси поддержали мировой тренд и снялись для календаря
    Пожарные китайской провинции Шаньси поддержали мировой тренд и снялись для календаря
    Пожарные китайской провинции Шаньси поддержали мировой тренд и снялись для календаря
    Пожарные китайской провинции Шаньси поддержали мировой тренд и снялись для календаря
    Пожарные китайской провинции Шаньси поддержали мировой тренд и снялись для календаря
    Пожарные китайской провинции Шаньси поддержали мировой тренд и снялись для календаря
    Пожарные китайской провинции Шаньси поддержали мировой тренд и снялись для календаря
    Пожарные китайской провинции Шаньси поддержали мировой тренд и снялись для календаря
    Пожарные китайской провинции Шаньси поддержали мировой тренд и снялись для календаря
    Пожарные китайской провинции Шаньси поддержали мировой тренд и снялись для календаря
    Official weibo account of Shaanxi Provincial Fire Brigade
    Пожарные китайской провинции Шаньси поддержали мировой тренд и снялись для календаря
    Пожарные китайской провинции Шаньси поддержали мировой тренд и снялись для календаря
    Official weibo account of Shaanxi Provincial Fire Brigade
    Пожарные китайской провинции Шаньси поддержали мировой тренд и снялись для календаря
    Пожарные китайской провинции Шаньси поддержали мировой тренд и снялись для календаря
    Official weibo account of Shaanxi Provincial Fire Brigade
    Пожарные китайской провинции Шаньси поддержали мировой тренд и снялись для календаря
    Пожарные китайской провинции Шаньси поддержали мировой тренд и снялись для календаря
    Official weibo account of Shaanxi Provincial Fire Brigade
    Пожарные китайской провинции Шаньси поддержали мировой тренд и снялись для календаря
    Пожарные китайской провинции Шаньси поддержали мировой тренд и снялись для календаря
    Official weibo account of Shaanxi Provincial Fire Brigade
    Пожарные китайской провинции Шаньси поддержали мировой тренд и снялись для календаря
    Пожарные китайской провинции Шаньси поддержали мировой тренд и снялись для календаря
    Official weibo account of Shaanxi Provincial Fire Brigade
    Пожарные китайской провинции Шаньси поддержали мировой тренд и снялись для календаря
    Пожарные китайской провинции Шаньси поддержали мировой тренд и снялись для календаря
    Official weibo account of Shaanxi Provincial Fire Brigade
    Пожарные китайской провинции Шаньси поддержали мировой тренд и снялись для календаря
    Пожарные китайской провинции Шаньси поддержали мировой тренд и снялись для календаря
    Official weibo account of Shaanxi Provincial Fire Brigade
    Пожарные китайской провинции Шаньси поддержали мировой тренд и снялись для календаря
    Пожарные китайской провинции Шаньси поддержали мировой тренд и снялись для календаря
    Official weibo account of Shaanxi Provincial Fire Brigade
    Пожарные китайской провинции Шаньси поддержали мировой тренд и снялись для календаря
    Пожарные китайской провинции Шаньси поддержали мировой тренд и снялись для календаря
    Official weibo account of Shaanxi Provincial Fire Brigade

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    Пожарные китайской провинции Шаньси поддержали мировой тренд и снялись для календаря

    Пожарные китайской провинции Шаньси поддержали мировой тренд и снялись для собственного "горячего" календаря.

    Ранее Британская королевская морская пехота отметила 350-летие своего основания, в связи с чем благотворительная организация Go Commando создала календарь с участием обнаженных морпехов.

    Смотрите также: Самая привлекательная девушка-пожарный в мире

    Напомним, Гунн Нартен (Gunn Narten) из Норвегии прославилась в интернете как самая привлекательная девушка-спасатель в мире. У красивой девушки более 50 тысяч подписчиков в сети Instagram. Работу в пожарной службе 30-летняя Нартен совмещает с занятиями фитнесом.

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