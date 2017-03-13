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    День слона в Таиланде: "шведские столы" из фруктов

    (обновлено: )30
    День слона в Таиланде
    День слона в Таиланде
    День слона в Таиланде
    День слона в Таиланде
    День слона в Таиланде
    День слона в Таиланде
    День слона в Таиланде
    День слона в Таиланде
    День слона в Таиланде
    День слона в Таиланде
    День слона в Таиланде
    REUTERS Chaiwat Subprasom
    День слона в Таиланде
    День слона в Таиланде
    REUTERS Chaiwat Subprasom
    День слона в Таиланде
    День слона в Таиланде
    REUTERS Chaiwat Subprasom
    День слона в Таиланде
    День слона в Таиланде
    REUTERS Chaiwat Subprasom
    День слона в Таиланде
    День слона в Таиланде
    Chaiwat Subprasom
    День слона в Таиланде
    День слона в Таиланде
    REUTERS Chaiwat Subprasom
    День слона в Таиланде
    День слона в Таиланде
    REUTERS Chaiwat Subprasom
    День слона в Таиланде
    День слона в Таиланде
    REUTERS Chaiwat Subprasom
    День слона в Таиланде
    День слона в Таиланде
    REUTERS Chaiwat Subprasom

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    День слона в Таиланде

    "Шведские столы" из фруктов для рабочих и диких слонов организованы в Таиланде в понедельник по случаю празднования Национального дня слона. День Слона празднуют в Таиланде с 1998 года.

    В Таиланде слон поднял на бивни туристку. Видео
    Канал Whitney Lavaux на Youtube
    В Таиланде слон поднял на бивни туристку

    Во всех туристических "слоновых деревнях" и слоновых краалях (местах, где разводят и обучают рабочих слонов) в этот день устраиваются религиозные церемонии для улучшения кармы слонов, так как многие тайские буддисты считают, что слон – это последняя ступенька перерождения души в виде животного перед рождением ее человеком. Также в краалях устраивают "шведские столы" из фруктов в качестве праздничного обеда для живущих там слонов.

    Энтузиасты помощи диким слонам устроили в понедельник "шведские столы" и в джунглях для диких слонов. Эти "слоновые пиры" были организованы подальше от возделанных полей и человеческого жилья, чтобы не привлекать слонов к плантациям фруктов и овощей, на которые они периодически нападают из-за нехватки фуража в лесу.

    По официальным данным, в Таиланде 2,7 тысячи рабочих и более 3,5 тысячи диких слонов. Власти объявили в понедельник о том, что в большинстве заповедников, в которых живут дикие слоны, их поголовье неуклонно увеличивается.

    Слон считается одним из национальных символов Таиланда. В прошлом священный белый слон являлся основным символом королевской власти в Сиаме (ныне Таиланд), Лаосе и Камбодже.

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