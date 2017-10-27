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    Киев

    В Киеве мать бросила на вокзале 9-месячного сына

    (обновлено: )8101
    В полиции сообщили, что 25-летняя мать приехала в Киев из Херсонской области отдыхать и употреблять алкогольные напитки, а ребенок ей мешал.
    Центральный железнодорожный вокзал Киева
    Пресс-служба "Укрзализныци"

    КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. В Киеве на центральном вокзале мать бросила 9-месячного ребенка.

    "В милицию накануне поздно вечером обратились неравнодушные граждане, которые принесли 9-месячного мальчика. Прохожие рассказали, что на площади Вокзальной заметили женщину с ребенком в одной руке и бутылкой пива в другой. Она вела себя неадекватно. Когда очевидцы проходили мимо вход в метро второй раз — увидели брошенного ребенка", — сообщает полиция Киева.

    kyiv.npu.gov.ua
    Мать, которая бросила ребенка на вокзале в Киеве
    kyiv.npu.gov.ua
    Ребенок, которого мать бросила на вокзале в Киеве

    Правоохранители разыскали женщину за полтора часа. При общении с ней оказалось, что ребенок мешала 25-летней матери, которая приехала с сыном из Херсонской области, отдыхать и употреблять алкогольные напитки. Женщина общается со следователями и сотрудниками ювенальной превенции. Ребенка передали медикам.

    Ранее сообщалось, что в начале декабря  2016 года молодая женщина в Киеве отставила двоих маленьких детей в квартире без присмотра на девять дней, в результате чего годовалый мальчик умер, двухлетняя девочка в тяжелом состоянии была госпитализирована.

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