В Киеве мать бросила на вокзале 9-месячного сына

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. В Киеве на центральном вокзале мать бросила 9-месячного ребенка.

"В милицию накануне поздно вечером обратились неравнодушные граждане, которые принесли 9-месячного мальчика. Прохожие рассказали, что на площади Вокзальной заметили женщину с ребенком в одной руке и бутылкой пива в другой. Она вела себя неадекватно. Когда очевидцы проходили мимо вход в метро второй раз — увидели брошенного ребенка", — сообщает полиция Киева.

kyiv.npu.gov.ua Мать, которая бросила ребенка на вокзале в Киеве

kyiv.npu.gov.ua Ребенок, которого мать бросила на вокзале в Киеве

Правоохранители разыскали женщину за полтора часа. При общении с ней оказалось, что ребенок мешала 25-летней матери, которая приехала с сыном из Херсонской области, отдыхать и употреблять алкогольные напитки. Женщина общается со следователями и сотрудниками ювенальной превенции. Ребенка передали медикам.

Ранее сообщалось, что в начале декабря 2016 года молодая женщина в Киеве отставила двоих маленьких детей в квартире без присмотра на девять дней, в результате чего годовалый мальчик умер, двухлетняя девочка в тяжелом состоянии была госпитализирована.