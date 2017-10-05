В Киеве взорвалась и сгорела иномарка - СМИ

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. В Киеве ночью на улице Большой Окружной загорелся автомобиль Opel.

Очевидцы происшествия утверждают, что перед пожаром был слышен громкий взрыв, после чего случилось возгорание автомобиля. Об этом сообщает dtp.kiev.ua с места события.

В результате пожара машина полностью сгорела изнутри. На место ДТП прибыли четыре патрульных машины и две пожарные. Назвать причину возгорания полиция пока не смогла и отказалась от комментариев.

dtp.kiev.ua На месте ЧП в Киеве

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в среду днем в результате взрыва на частном предприятии в Сумах.