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    Киев

    В Киеве взорвалась и сгорела иномарка - СМИ

    (обновлено: )44
    Как сообщают очевидцы происшествия, что перед пожаром был слышен громкий взрыв, после чего случилось возгорание автомобиля, который находился на улице Большая Окружная.
    На месте ЧП в Киеве
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. В Киеве ночью на улице Большой Окружной загорелся автомобиль Opel.

    Очевидцы происшествия утверждают, что перед пожаром был слышен громкий взрыв, после чего случилось возгорание автомобиля. Об этом сообщает dtp.kiev.ua с места события.

    В результате пожара машина полностью сгорела изнутри. На место ДТП прибыли четыре патрульных машины и две пожарные. Назвать причину возгорания полиция пока не смогла и отказалась от комментариев. 

    dtp.kiev.ua
    На месте ЧП в Киеве

    Ранее сообщалось, что три человека пострадали в среду днем в результате взрыва на частном предприятии в Сумах.

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