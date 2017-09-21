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    Киев

    Киевский "Стэтхэм" оказался ненастоящим

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    Фото "Стэтхэма" на стадионе разместили в Facebook НСК "Олимпийского". Но впоследствии в посте фразы "Джейсон Стэтхэм" и "с его участием" взяли в кавычки.
    Двойник Джейсона Стэтхема в Киеве
    Facebook Александра Левченко

    КИЕВ, 21 сен – РИА Новости Украина.  Голливудская звезда Джейсон Стэтхем не приезжал в Киеве. На киевском фото на НСК "Олимпийский" лишь двойник звезды, сообщает "24 канал".

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    Ранее фото "Стэтхэма" на стадионе разместили в Facebook комплекса. Но впоследствии в посте фразы "Джейсон Стэтхэм" и "с его участием" взяли в кавычки.

    При этом пользователь Alex Levchenko также опубликовал снимки со стадиона еще 23 августа, где хорошо видно, что это двойник известного актера.


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