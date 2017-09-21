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    Фотоленты

    Мечта боксеров. Роскошная миллионерша в откровенной фотосессии

    (обновлено: )82003
    instagram.com/ariannyceleste
    instagram.com/ariannyceleste
    instagram.com/ariannyceleste
    instagram.com/ariannyceleste
    instagram.com/ariannyceleste
    instagram.com/ariannyceleste
    instagram.com/ariannyceleste
    instagram.com/ariannyceleste
    instagram.com/ariannyceleste
    instagram.com/ariannyceleste
    instagram.com/ariannyceleste
    instagram.com/ariannyceleste
    instagram.com/ariannyceleste
    instagram.com/ariannyceleste
    instagram.com/ariannyceleste
    instagram.com/ariannyceleste/

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    Американская фотомодель и ринг-герл UFC Арианна Селесте снялась для календаря на 2018 год. Как пишет GameBet.news, Селесте опубликовала на своей странице в Инстаграми бэкстейдж-ролик со съемок для календаря на 2018 год.

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    Снимки получились очень горячими, ведь Арианна — самая сексуальная ринг-герл планеты и входит в рейтинг самых сексуальных женщин мира.

    Ранее в СМИ сообщалось, что впервые ринг-герл в UFC Арианна Селеста заработала миллион.

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