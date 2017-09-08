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    Киев

    В Киеве перекрыли воду должникам в элитном районе

    (обновлено: )21020
    Для недобросовестных потребителей, которых отключили от водоснабжения, возможно возобновление услуги после уплаты задолженности и подачи документов на заключение договора.
    Кран в ванной комнате. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. "Киевводоканал" тключил сразу пять домов-нарушителей от городских сетей, так как их владельцы самовольно пользовались услугами централизованного водоснабжения, в элитном районе столицы — Печерске, говорится в сообщении пресс-службы компании.

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    "Общая задолженность этих помещений — более 30 тыс грн", — говорится в сообщении.

    Сообщается, что для недобросовестных потребителей, которых отключили от водоснабжения, возможно возобновление услуги после уплаты задолженности и подачи документов на заключение договора.

    В компании отметили, что только на Печерске более тысячи домов, которые незаконно пользуются водой и канализацией. И их долг уже перевалил за 500 тысяч гривен.

    Ранее сообщалось, что "Киевводоканал" поднимет тарифы на холодную воду.

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