В Киеве перекрыли воду должникам в элитном районе

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. "Киевводоканал" тключил сразу пять домов-нарушителей от городских сетей, так как их владельцы самовольно пользовались услугами централизованного водоснабжения, в элитном районе столицы — Печерске, говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Общая задолженность этих помещений — более 30 тыс грн", — говорится в сообщении.

Сообщается, что для недобросовестных потребителей, которых отключили от водоснабжения, возможно возобновление услуги после уплаты задолженности и подачи документов на заключение договора.

В компании отметили, что только на Печерске более тысячи домов, которые незаконно пользуются водой и канализацией. И их долг уже перевалил за 500 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что "Киевводоканал" поднимет тарифы на холодную воду.