В Киеве облили краской памятник в виде вонзенного в карту РФ меча

КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. Неизвестные в День Независимости Украины облили белой краской недавно установленный в Киеве памятник бойцам АТО в виде вонзенного в карту РФ меча, сообщил в Facebook житель Киева Максим Романченко, который опубликовал видео с места события.

Ранее в Киеве установили памятник силовикам, он выглядит как как большой меч, вонзенный в карту РФ, которая нанесена на постамент белой краской. Как объяснили организаторы, памятник установили, чтобы почтить память погибших в Донбассе военных и напомнить жителям Киева о цене мира. Памятник изготовлен из гранита, его высота — более 2,5 метров. Снизу к постаменту прислонена плита с изображением ангела-защитника.

"Вот так подлецы на День независимости облили краской памятник воинам АТО", – написал Романченко.

На видео, которое он разместил, мужчина стоит у облитого краской памятника и просит главу МВД и генпрокурора Украины наказать виновных.

Позже к этому сообщению была опубликована фотография другими пользователями соцсети, которые пишут, что памятник уже отмыли от краски.

Украина в четверг празднует День Независимости, в Киеве прошел военный парад.