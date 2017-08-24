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    Киев

    В Киеве облили краской памятник в виде вонзенного в карту РФ меча

    (обновлено: )7440
    На размещенном очевидцем видео мужчина стоит возле облитого краской памятника и просит главу МВД и генпрокурора Украины наказать виновных. По словам других интернет-пользователей, памятник уже отмыли от краски..
    В Киеве облили краской памятник в виде вонзенного в карту РФ меча
    Максим Романченко в Facebook

    КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. Неизвестные в День Независимости Украины облили белой краской недавно установленный в Киеве памятник бойцам АТО в виде вонзенного в карту РФ меча, сообщил в Facebook житель Киева Максим Романченко, который опубликовал видео с места события.

    В Киеве открыли памятник в виде вонзённого в карту России меча
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Новый памятник в виде вонзённого в карту РФ меча привлек внимание киевлян

    Ранее в Киеве установили памятник силовикам, он выглядит как как большой меч, вонзенный в карту РФ, которая нанесена на постамент белой краской. Как объяснили организаторы, памятник установили, чтобы почтить память погибших в Донбассе военных и напомнить жителям Киева о цене мира. Памятник изготовлен из гранита, его высота — более 2,5 метров. Снизу к постаменту прислонена плита с изображением ангела-защитника.

    "Вот так подлецы на День независимости облили краской памятник воинам АТО", – написал Романченко.

    На видео, которое он разместил, мужчина стоит у облитого краской памятника и просит главу МВД и генпрокурора Украины наказать виновных.

    Позже к этому сообщению была опубликована фотография другими пользователями соцсети, которые пишут, что памятник уже отмыли от краски.

    Украина в четверг празднует День Независимости, в Киеве прошел военный парад.

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