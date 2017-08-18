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    В Киеве на Андреевском спуске Дом Булгакова покрылся метровыми трещинами

    Тема:

    Скандальные застройки в Киеве. Андреевский спуск (141)

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    По утверждению активистов, одновременное появление нескольких трещин во многих помещениях является прямым следствием строительных работ с привлечением тяжелой мощной техники в усадьбе N14.
    В Киеве на Андреевском спуске Дом Булгакова покрылся метровыми трещинами
    Facebook ОО "Обществf Андреевского спуска"

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. В здании музея Булгакова на Андреевском спуске, 13 в Киеве в течение одних суток образовались более чем метровые трещины, говорится в сообщении на странице ОО "Общество Андреевского спуска" в Facebook.

    "Вчера вечером по обращению представителей Благотворительного фонда Литературно-мемориального музея Булгакова нами совместно были осуществлены фиксации нескольких более метровых горизонтальных трещин, которые в течение суток появились в здании памятника национального значения на Андреевском спуске, 13. Материалы с удостоверением этого факта переданы в местный участок полиции”, — говорится в сообщении.

    Как заметили активисты, по мнению сотрудников музея одновременное появление нескольких трещин во многих помещениях является прямым следствием строительных работ с привлечением тяжелой мощной техники в усадьбе N14.

    Ранее сообщалось, что киевляне выходили к зданию Киевской мэрии на митинг протеста против строительства, уродующего Андреевский спуск. Активисты потребовали не принимать в эксплуатацию здание нового театра (Театр на Подоле), прекратить реконструкцию ряда других объектов и провести общественные слушания.

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