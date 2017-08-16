В Киеве на Андреевском спуске у грузовика отказали тормоза

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. В Киеве на Андреевском спуске неисправные тормоза грузовика стали причиной дорожно-транспортного происшествия, передает dtp.kiev.ua в социальной сети Facebook.

Как стало известно, тормоза отказали у автомобиля прямо во время движения. Через несколько секунд грузовик врезался в столб.

facebook.com/dtp.kiev.ua На Андреевском спуске в Киеве у грузовика отказали тормоза

Патрульные полицейские, прибывшие на вызов, осмотрели место происшествия. К счастью, ни водитель, ни прохожие не пострадали.

Напомним, в Киеве ночью 16 августа на проспекте С. Бендеры, 26Д по направлению от Петровки в сторону Троещины автомобиль сбил пешехода.