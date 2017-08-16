наверх
16.08.201709:14
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве на Андреевском спуске у грузовика отказали тормоза

    (обновлено: )142
    Как стало известно, тормоза отказали у автомобиля прямо во время движения. Через несколько секунд грузовик врезался в столб. К счастью, ни водитель, ни прохожие не пострадали.
    На Андреевском спуске в Киеве у грузовика отказали тормоза
    facebook.com/dtp.kiev.ua/

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. В Киеве на Андреевском спуске неисправные тормоза грузовика стали причиной дорожно-транспортного происшествия, передает dtp.kiev.ua в социальной сети Facebook.

    Как стало известно, тормоза отказали у автомобиля прямо во время движения. Через несколько секунд грузовик врезался в столб.

    facebook.com/dtp.kiev.ua
    На Андреевском спуске в Киеве у грузовика отказали тормоза

    Патрульные полицейские, прибывшие на вызов, осмотрели место происшествия. К счастью, ни водитель, ни прохожие не пострадали.

    Напомним, в Киеве ночью 16 августа на проспекте С. Бендеры, 26Д по направлению от Петровки в сторону Троещины автомобиль сбил пешехода.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаг Китая
    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала
    СБУ. Архивное фото
    Охота на торговцев биткоинами в Украине
    Пневматическое оружие
    Криминал шагает по стране: обстрелы, взрывы, нападения
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?