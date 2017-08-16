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    Киев

    В Киеве на станции метро мужчина упал на рельсы

    (обновлено: )48
    Как сообщили в КП "Киевский метрополитен", мужчину спасли без остановки движения поездов. С пассажиром все хорошо. На месте присутствует полиция, вызвали скорую медпомощь.
    Мост Метро в Киеве. Архивное фото
    wikipedia

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. В среду, 16 августа, на станции метро "Черниговская" в Киеве на рельсы упал человек.

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    Как сообщила советник начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон, мужчину спасли без остановки движения поездов.

    "Упал человек на "Черниговской". Сняли напряжение, помогли. Поезда не было", — сказала Макогон.

    По ее словам, с пассажиром все хорошо. На месте присутствует полиция, вызвали скорую медпомощь.

    Макогон подчеркнула, что движение поездов метро из-за инцидента не останавливали.

    Напомним, 9 августа мужчина умер на станции метро "Дарница" в Киеве.

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