В Киеве на станции метро мужчина упал на рельсы

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. В среду, 16 августа, на станции метро "Черниговская" в Киеве на рельсы упал человек.

Как сообщила советник начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон, мужчину спасли без остановки движения поездов.

"Упал человек на "Черниговской". Сняли напряжение, помогли. Поезда не было", — сказала Макогон.

По ее словам, с пассажиром все хорошо. На месте присутствует полиция, вызвали скорую медпомощь.

Макогон подчеркнула, что движение поездов метро из-за инцидента не останавливали.

Напомним, 9 августа мужчина умер на станции метро "Дарница" в Киеве.