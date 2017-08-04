В Киеве рабочего на стройке завалило насмерть грунтом

КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. В Голосеевском районе Киева из-за обвала грунта на стройке погиб 44-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГосЧС Киева.

"Во время копальных работ произошел обвал почвы, в результате которого на глубину около 3 м под землю попал человек(…). Прибыв к месту происшествия, спасатели сразу же приступили к выполнению работ по поиску пострадавшего. Тело мужчина 1973 г. р. было найдено и изъято из-под земли. Работники скорой констатировали смерть", — сообщает подробности ГСЧС.

kyiv.dsns.gov.ua Стройка, на которой погиб рабочий в Киеве

Причины и обстоятельства возникновения чрезвычайного происшествия выясняют правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что на месте скандального строительства ТРЦ "Оазис" над станцией метро "Героев Днепра" в Киеве в результате падения с высоты погиб 19-летний рабочий.