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    Киев

    В Киеве рабочего на стройке завалило насмерть грунтом

    (обновлено: )67
    В ГСЧС сообщили, что во время копальных работ на стройке произошел обвал почвы, в результате которого на глубину около 3 м под землю попал человек.
    Стройка, на которой погиб рабочий в Киеве
    kyiv.dsns.gov.ua

    КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. В Голосеевском районе Киева из-за обвала грунта на стройке погиб 44-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГосЧС Киева.

    "Во время копальных работ произошел обвал почвы, в результате которого на глубину около 3 м под землю попал человек(…). Прибыв к месту происшествия, спасатели сразу же приступили к выполнению работ по поиску пострадавшего. Тело мужчина 1973 г. р. было найдено и изъято из-под земли. Работники скорой констатировали смерть", — сообщает подробности ГСЧС.

    kyiv.dsns.gov.ua
    Стройка, на которой погиб рабочий в Киеве

    Причины и обстоятельства возникновения чрезвычайного происшествия выясняют правоохранительные органы.

    Ранее сообщалось, что на месте скандального строительства ТРЦ "Оазис" над станцией метро "Героев Днепра" в Киеве в результате падения с высоты погиб 19-летний рабочий.

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