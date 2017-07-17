Умер в день рождения: под Харьковом на предприятии рабочего переехал вагон

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. В воскресенье, 16 июля, в Харьковской области при выполнении работ на заводе мужчина попал под вагон. От полученных травм он скончался. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.

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"О событии, которое произошло на заводе в поселке Солоницевка, в Дергачевский отдел полиции сообщил начальник цеха вчера в 17:08", — говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что погибший был грузчиком по разгрузке вагонов на данном предприятии.

Фото со страницы Полиции Харьковской области в facebook На месте гибели работника предприятия под Харьковом

По факту гибели работника на предприятии открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до семи лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

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