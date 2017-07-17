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    Умер в день рождения: под Харьковом на предприятии рабочего переехал вагон

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    По факту гибели работника на предприятии открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины.
    На месте гибели работника предприятия под Харьковом
    Фото со страницы Полиции Харьковской области в facebook

    КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. В воскресенье, 16 июля, в Харьковской области при выполнении работ на заводе мужчина попал под вагон. От полученных травм он скончался. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.

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    "О событии, которое произошло на заводе в поселке Солоницевка, в Дергачевский отдел полиции сообщил начальник цеха вчера в 17:08", — говорится в сообщении.

    Правоохранители выяснили, что погибший был грузчиком по разгрузке вагонов на данном предприятии.

    Фото со страницы Полиции Харьковской области в facebook
    На месте гибели работника предприятия под Харьковом

    По факту гибели работника на предприятии открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины.

    Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до семи лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

    Ранее сообщалось, что в Днепре мотоциклист, убегая от патрульных, разбился насмерть.

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