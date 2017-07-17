КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. В Киеве на ул. Богатырской грузовик протаранил несколько большегрузных автомобилей, из-за чего погиб водитель, ремонтировавший одну из машин, сообщил канал "Еспресо".

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Водитель КрАЗа ремонтировал свою машину, перед ним в нескольких метрах стоял МАЗ, а сзади фура пыталась объехать аварийную стоянку. В это время в фуру врезался загруженный МАЗ, который после этого, пытаясь повернуть и остановить машину, протаранил КрАЗ.

espreso.tv В Киеве в аварии четырех грузовиков погиб человек

По инерции КрАЗ прижал своего водителя к МАЗу, который стоял впереди.

Медики "скорой", приехавшие на место ДТП, констатировали смерть мужчины от полученных травм.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошло смертельное ДТП, в результате которого погибло двое мотоциклистов. Авария произошла на улице Борщаговской возле трамвайной остановки "Политехническая". В результате ДТП одному из мотоциклистов оторвало руку, она лежала в ста метрах от мотоцикла.