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    Киев

    В Киеве в аварии четырех грузовиков погиб человек

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    Водитель КрАЗа ремонтировал свою машину, перед ним в нескольких метрах стоял МАЗ, а сзади фура пыталась объехать аварийную стоянку. В это время в фуру врезался загруженный МАЗ, который после этого, пытаясь повернуть и остановить машину, протаранил КрАЗ.
    В Киеве в аварии четырех грузовиков погиб человек
    espreso.tv

    КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. В Киеве на ул. Богатырской грузовик протаранил несколько большегрузных автомобилей, из-за чего погиб водитель, ремонтировавший одну из машин, сообщил канал "Еспресо".

    Смотрите также: Жуткое ДТП на мотофестивале в Киеве: момент аварии

    Водитель КрАЗа ремонтировал свою машину, перед ним в нескольких метрах стоял МАЗ, а сзади фура пыталась объехать аварийную стоянку. В это время в фуру врезался загруженный МАЗ, который после этого, пытаясь повернуть и остановить машину, протаранил КрАЗ.

    espreso.tv
    В Киеве в аварии четырех грузовиков погиб человек

    По инерции КрАЗ прижал своего водителя к МАЗу, который стоял впереди.

    Медики "скорой", приехавшие на место ДТП, констатировали смерть мужчины от полученных травм.

    Ранее сообщалось, что в Киеве произошло смертельное ДТП, в результате которого погибло двое мотоциклистов. Авария произошла на улице Борщаговской возле трамвайной остановки "Политехническая". В результате ДТП одному из мотоциклистов оторвало руку, она лежала в ста метрах от мотоцикла.

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