Рост квартплаты в Киеве: не оспаривайте, а ищите альтернативу – Голубенко

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Со следующего месяца тарифы на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий вырастут в полтора-два раза.
На вопрос, могут ли жители города обжаловать повышение тарифов, в эфире радиостанции Голос Столицы ответил эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко.
"На самом деле, согласно действующему законодательству, оспаривать — нечего, они могут просто найти альтернативу, сесть и посчитать полностью расходы по своему дому, создать ОСМД или другую управляющую компанию, которая будет этим заниматься. То есть, у нас понемногу должен начать формироваться рынок жилищно-коммунальных услуг. Соответственно, люди могут сами определять их стоимость и свой бюджет, или же создавать ОСМД, и тогда уже определяться: или они сами управляют, или точно так же нанимают другого управленца", — пояснил эксперт.