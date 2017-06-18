Рост квартплаты в Киеве: не оспаривайте, а ищите альтернативу – Голубенко

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КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Со следующего месяца тарифы на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий вырастут в полтора-два раза.

Соответственно, платежки с новыми тарифами киевляне получат в августе. Об этом сообщил замглавы КГГА Петр Пантелеев. По его словам, средний тариф на услуги по содержанию домов увеличили до 5,8 гривен за 1 квадратный метр с 3 гривен в 2010-2011 годах. Пантелеев добавил, что повышение тарифов позволит не только сохранить штат работников сферы, но и улучшить качество услуг по уборке придомовых территорий.

На вопрос, могут ли жители города обжаловать повышение тарифов, в эфире радиостанции Голос Столицы ответил эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко.

"На самом деле, согласно действующему законодательству, оспаривать — нечего, они могут просто найти альтернативу, сесть и посчитать полностью расходы по своему дому, создать ОСМД или другую управляющую компанию, которая будет этим заниматься. То есть, у нас понемногу должен начать формироваться рынок жилищно-коммунальных услуг. Соответственно, люди могут сами определять их стоимость и свой бюджет, или же создавать ОСМД, и тогда уже определяться: или они сами управляют, или точно так же нанимают другого управленца", — пояснил эксперт.