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    Власти Киева сообщили, когда введут повышенные тарифы за квартплату

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    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел (607)

    (обновлено: )16001
    Как сообщили в КГГА, в течение последних двух лет власти города получали обращения коммунальных предприятий, которые исполняют функции по содержанию домов и придомовых территорий, с просьбой скорректировать тарифы.
    Квитанция по оплате коммунальных услуг
    Украинское фото

    КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. Повышенные в 2 раза тарифы на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий вводятся в Киеве с 1 июля, новые платежки киевляне получат в августе, сообщил на пресс-брифинге заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

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    "В Киеве планируется корректировка тарифов с 1 июля. Тариф, который с 2010-2011 годов был неизменным на уровне 3 грн в среднем за 1 кв. м, сейчас изменен на 5,8 грн за 1 кв. м. То есть мы говорим фактически о повышении в 1,5-2 раза", — сказал он.

    По его словам, в течение последних двух лет власти города получали обращения коммунальных предприятий, которые исполняют функции по содержанию домов и придомовых территорий, с просьбой скорректировать тарифы.

    В то же время, отметил он, власти долгое время отказывали предприятиям, понимая, что есть предел платежеспособности людей в связи с повышением тарифов на другие коммунальные услуги, в частности, теплоснабжение, горячую воду, электричество и т.п.

    Пантелеев заверил, что повышение тарифов позволит не только сохранить штат работников сферы, но и улучшить качество услуг по уборке.

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