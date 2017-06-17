Эксперт о природе роста тарифов на содержание придомового фонда

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Киевская горадминистрация увеличила вдвое тариф на услуги по содержанию многоквартирных домов и придомовых территорий. Речь идет о росте тарифов с три до почти 6,5 гривен за квадратный метр.

Такое распоряжение было принято в связи с обращением исполнителей услуг по содержанию домов и придомовых территорий. В пояснительной записке отмечается, что новые тарифы предусмотрены чуть более чем для восьми тысяч домов столицы. В целом жилой фонд Киева насчитывает около 11 тысяч многоквартирных жилых домов.

Для кого тарифы на содержание многоквартирных домов и придомовых территорий вырастут и на сколько, спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко.

(текст публикуется на языке оригинала)

У зв'язку з чим було прийнято рішення підвищити ці тарифи?

— Є порядку більше 800 будинків в місті Києві, які знаходяться на утриманні комунальних підприємств. Фактично з нового року відбулося зростання мінімальної заробітної платні та електроенергії. Це як раз основні чинники та складові, які призвели до підвищення як раз вартості утримання будинку та прибудинкової території. Адже до цієї послуги входять такі видатки, як утримання ліфтів, прибирання місць загального користування, прибирання прибудинкової території, освітлення місць загального користування і цілий ряд інших таких більш дрібніших послуг. Тобто ці будинки, які утримувалися фактично за рахунок, якими управляли комунальні підприємства, вони дещо бюрократизовані. І вони подають з певними запізненнями всі розрахунки безпосередньо для того, щоб підвищити всю цю платню. І не забуваємо, що ще є розгляд цих питань. Будинки, в яких створені об'єднання власників, співвласників багатоквартирного будинку, вони миттєво відреагували і привели, підняли безпосередньо вартість утримання будинку та прибудинкової території до реальних витрат, то з комунальними підприємствами це питання завжди затягується на досить тривалий час. Тобто ми фактично маємо піврічне запізнення в піднятті цих тарифів для того, щоб привести у відповідність як раз до мінімальних заробітних плат і відповідності до вартості електроенергії і води, яка в нас подорожчала в місті Києві.

Ви говорите, що ЖЕКи підвищують і так тарифи в дечому.

— Так, звичайно підвищують саме утримання будинку та прибудинкової території. А воно як раз складається десь на 60% приблизно з витрат саме на заробітну платню персоналу, який обслуговує такі будинки.

Тобто зараз виходить так, що це підганяється під ЖЕКи, ці тарифи?

— Абсолютно, це якраз стосується тих будинків, якими управляють безпосередньо ЖЕКи. Тобто комунальні підприємства. Тому що є приватні управлінські компанії та приватні ЖЕКи. Фактично всі ці тарифи, як правило, підняли ще з нового року, тому що відповідно до постанов Кабміну є у нас розрахунок мінімальної зарплати і були приведені до вартості мінімальної зарплати. Відповідно до цих виплат. І вони вже лягли безпосередньо на тарифи. Ми ж повинні розуміти, що ці тарифи, які ми сплачуємо за утримання будинку і прибудинкової території, вони якраз 60% складають вартість зарплати персоналу, який їх обслуговує. Відповідно, це зараз таке певне запізнення саме комунальних підприємств, які певним чином затягують бюрократичні процедури і певним чином затягують прийняття рішень, погоджень і так далі, на міському рівні і от ми маємо таку певну запізнілу реакцію.

Чи не буде після цього обґрунтованого унормування тарифу, знову ж таки, підвищення ЖЕКами, скажімо, вдвічі?

— Насправді, це також можна очікувати, якщо ми побачимо інфляційні процеси, якщо ми побачимо знову подорожчання основних витрат, тобто паливо-мастильних матеріалів, якщо буде подорожчання електрики, якщо буде збільшення мінімальної зарплати, то воно також призведе в подальшому до збільшення витрат на утримання будинку та прибудинкової території. І давайте також не забувати, що частина цих витрат, які мають бути затверджені, компенсуються людям відповідно тим людям, які отримують, які оформили субсидії. Тобто цей розмір важливий для того, щоб ЖЕКи отримували реальне належне відшкодування вартості витрат своїх на утримання будинку. Відповідно це знову ж таки певним тягарем лягає на держбюджет і місцеві бюджети.

Зараз ціна на обслуговування одного квадратного метру становить від трьох до п'яти гривень в залежності від керуючої компанії. Тобто компанія сама встановлює тариф? Канал на Youtube РИА Новости Украина Рост коммунальных тарифов: на реформе ЖКХ можно ставить крест – Гуманенко

— Насправді це залежить не від компанії, а залежить від будинку. Можна зайти на сайт Київради, зайти в розділ «Ваш будинок» і подивитися кожен конкретний будинок і подивитися конкретні розрахунки з чого складаються. Одні будинки мають три під'їзди, три ліфти, інші мають за тої площі лише один ліфт. Один мають дев'ять поверхів, інші п'ять. У одних є індивідуальний тепловий пункт, у інших нема. Тобто і територія також для прибирання різна. Місця загального користування площі також відрізняються. Тобто кожен будинок в принципі індивідуальний, кожен має свої витрати на його утримання. Відповідно, від таких нормативів і подаються відповідні розрахунки управляючими компаніями. Як правило, вони типові щодо конкретного району, у нас фактично є управляючі компанії по районам компаній, якщо ми говоримо про комунальні компанії, відповідно ті десять комунальних компаній у себе в районі проводять відповідні розрахунки вже які на підставі тих показників, які надають самі вже ЖЕКи, які входять до складу цих управляючих компаній. І фактично з огляду на це є приблизна вартість, однакова ціна, наприклад, будинків, які були побудовані в 60-70 роках, типових будинків. Ті будинки, які нетипові, там більш індивідуалізований здійснюється розрахунок. Від цього і залежить фактично вартість утримання будинку і прибудинкових територій, яка ділиться в цілому на метри квадратні і визначається метру квадратного конкретної площі конкретної квартири.

Але після нововведення тариф буде один для всіх — 6,5 гривень за квадратний метр.

— Ні, він буде для всіх будинків різний. Це середня ціна. Вона різниться. По кожному будинку вона своя. І ознайомитися з таким переліком, з тарифом по кожному будинку, кияни можуть в принципі безпосередньо на сайті Київради.

У документі не зазначена дата введення нових тарифів. Водночас зазначається, що розпорядження набуває чинності від дня його опублікування. Тож коли чекати нових тарифів?

— Я припускаю, що такі тарифи будуть нараховуватися вже після опублікування, звичайно що у нас, в зв'язку з тим, що ми сплачуємо фактично за спожиті послуги, тобто у нас рахунки як правило приходять до 20 числа місяця за попередній місяць, тому я думаю, що буде певним чином зроблено певний перерахунок. Тобто це може бути або половина місяця, або пропорційно тій частині, коли набуде чинності. Або знову ж таки можуть з'явитися якісь додаткові роз'яснення чи додаткові листи, де цей тариф почне діяти наприклад можливо з першого числа, насправді слід очікувати, що воно буде пропорційно в місяці, для того щоб це не було настільки критично для самих киян.

Раніше голова наглядової ради "Київенерго" Іван Плачков заявляв, що гаряча вода в п'яти районах Києва може бути відсутньою до початку опалювального сезону.

— Насправді це абсолютно реальний сценарій, тому що для "Київенерго" насправді невигідно продавати безпосередньо гарячу воду в неопалюваний період, тому що її витрати набагато перевищують ті тарифи, що встановлені. Тому що великі втрати, великі проблеми саме з вартістю гарячої води, саме в неопалювальний період. Але це дивна річ, тому що у нас є органи центральної виконавчої влади, місцеві органи влади, які знаходяться в інших районах і обслуговуються іншою ТЕЦ. Чомусь для цієї ТЕЦ все нормально і гаряча вода постачається, і як правило, там де живуть наші можновладці, у них з цим питанням все гаразд. Наскільки це вигідно буде для самих киян? Це досить сумнівно, бо ми прекрасно розуміємо, що люди почнуть користуватися бойлерами, підігрівати воду, використовувати для цього здебільшого електроенергію, і знову ж таки це стане тягарем для самих людей, для підігріву такої води, і прибутки знову ж таки отримує та сама компанія "Київенерго", яка постачає електроенергію.

Ранее эксперт энергетической группы реанимационного пакета реформ Святослав Павлюк в эфире "ГС" заявил, что большая сума в платежках будет до тех пор, пока мы не уменьшим потребление энергии.

А гендиректор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что Украине нужно 10-15 лет, чтобы достигнуть средних показателей энергоэффективности Европы. По его словам, многоквартирные дома в этих мероприятиях являются главной целью.