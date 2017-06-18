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    Марш ЛГБТ-сообщества в Киеве проходит мирно, многие привели детей

    (обновлено: )2701
    Люди скандируют "Страна - для всех". По словам участников марша, они вышли на акцию, чтобы защитить свои права, послать сигнал правительству о том, что представителям ЛГБТ нужны свои сообщества в Украине, а также узаконивание ЛГБЮТ-браков.
    ЛГБТ-марш в Киеве
    112.ua

    КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Марш ЛГБТ-сообщества в Киеве пока проходит мирно. Колонна движется к своей конечной точке, иногда останавливаясь. Людей охраняет большое количество правоохранителей. 

    Люди скандируют "Страна — для всех". По словам участников марша, они вышли на акцию, чтобы защитить свои права, послать сигнал правительству о том, что представителям ЛГБТ нужны свои сообщества в Украине, а также узаконивание ЛГБЮТ-браков.

    Как сообщает "Радио свобода" с места проведения акции, в марше принимают участие несколько тысяч человек. Некоторые привели с собой также маленьких детей. 

    Смотрите также: "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве. Онлайн

    На марше можно было увидеть флаги некоторых европейских стран, таких как Великобритания, Франция, Швеция. 

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