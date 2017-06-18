Марш ЛГБТ-сообщества в Киеве проходит мирно, многие привели детей

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Марш ЛГБТ-сообщества в Киеве пока проходит мирно. Колонна движется к своей конечной точке, иногда останавливаясь. Людей охраняет большое количество правоохранителей.

Люди скандируют "Страна — для всех". По словам участников марша, они вышли на акцию, чтобы защитить свои права, послать сигнал правительству о том, что представителям ЛГБТ нужны свои сообщества в Украине, а также узаконивание ЛГБЮТ-браков.

Как сообщает "Радио свобода" с места проведения акции, в марше принимают участие несколько тысяч человек. Некоторые привели с собой также маленьких детей.

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На марше можно было увидеть флаги некоторых европейских стран, таких как Великобритания, Франция, Швеция.