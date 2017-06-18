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    Произошла стычка противников ЛГБТ-марша и полиции

    Тема:

    "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве (163)

    (обновлено: )23330
    Один из активистов митинга против "Марша равенства" подбежал к представителю ЛГБТ-сообщества, сорвал флаг и стал его топтать, после чего отбежал к своим единомышленникам.
    Произошла стычка противников ЛГБТ-марша и полиции
    rbc.ua

    КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Утром в воскресенье произошла стычка между активистами, выступающими против ЛГБТ-марша и правоохранителями возле корпуса университета имени Тараса Шевченко в Киеве, сообщает "РБК-Украина".

    Марш ЛГБТ-сообщества в Киеве
    Канал "Радіо Свобода" на Youtube
    "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве. Онлайн

    Как стало известно, к главному корпусу КНУ имени Т. Шевченко подошло несколько представителей ЛГБТ-сообщества, у одного из которых был флаг организации.

    "Один из активистов митинга против "Марша равенства" подбежал к нему и сорвал этот флаг и стал его топтать, после чего отбежал к своим единомышленникам. После инцидента к нему подошла девушка с ограниченными возможностями, представительница ЛГБТ-сообщества, и ее начали толкать и оскорблять", — сообщает сайт.

    Сообщается также, что в конфликт вмешались спецназовцы, после чего произошла незначительная стычка между активистами и правоохранителями. Полиции удалось оттеснить представителей ЛГБТ-сообщества. 

    Ранее правозащитники выпустили инструкцию по безопасности для участников марша.

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