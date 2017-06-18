Произошла стычка противников ЛГБТ-марша и полиции

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Утром в воскресенье произошла стычка между активистами, выступающими против ЛГБТ-марша и правоохранителями возле корпуса университета имени Тараса Шевченко в Киеве, сообщает "РБК-Украина".

Как стало известно, к главному корпусу КНУ имени Т. Шевченко подошло несколько представителей ЛГБТ-сообщества, у одного из которых был флаг организации.

"Один из активистов митинга против "Марша равенства" подбежал к нему и сорвал этот флаг и стал его топтать, после чего отбежал к своим единомышленникам. После инцидента к нему подошла девушка с ограниченными возможностями, представительница ЛГБТ-сообщества, и ее начали толкать и оскорблять", — сообщает сайт.

Сообщается также, что в конфликт вмешались спецназовцы, после чего произошла незначительная стычка между активистами и правоохранителями. Полиции удалось оттеснить представителей ЛГБТ-сообщества.

Ранее правозащитники выпустили инструкцию по безопасности для участников марша.