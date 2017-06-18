"Марш равенства" ЛГБТ-сообщества стартовал в Киеве

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. В Киеве утром в воскресенье стартовал "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества.

Как передает корреспондент "Радио свобода", на марше присутствуют большое количество иностранцев. Колонну охраняют полицейские, бойцы Нацгвардии, а также волонтеры.

Венчает колонну специальная платформа, которой не было в минувшем году. На платформе ярко-одетые участники марша, на них разноцветные парики и сверкающие платья. На платформе также установлен баннер "Страна — для всех!".

Люди скандируют: "Права человека — прежде всего!".

На марше присутствуют также представители ООН в Украине. "Марш Равенства" поддержал и посол Канады Роман Ващук со своей дипмиссией.

Также в акции участвуют большое число людей с традиционной сексуальной ориентацией. Они пришли сюда просто поддержать ЛГБТ-сообщество.

112 Украина ЛГБТ-марш в Киеве

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По данным организаторов, в марше должны принять участие около 5 тысяч человек.