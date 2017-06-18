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    Киев

    "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества стартовал в Киеве

    (обновлено: )18902
    Венчает колонну специальная платформа, которой не было в минувшем году. На платформе ярко-одетые участники марша, на них разноцветные парики и сверкающие платья. На платформе также установлен баннер "Срана - для всех!".
    ЛГБТ-марш в Киеве
    112.ua

    КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. В Киеве утром в воскресенье стартовал "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества. 

    Ситуация перед началом марша ЛГБТ в Киеве
    Канал censor.online на Youtube
    Противники марша ЛГБТ: блокирование улиц и сожжение флага

    Как передает корреспондент "Радио свобода", на марше присутствуют большое количество иностранцев. Колонну охраняют полицейские, бойцы Нацгвардии, а также волонтеры.

    Венчает колонну специальная платформа, которой не было в минувшем году. На платформе ярко-одетые участники марша, на них разноцветные парики и сверкающие платья. На платформе также установлен баннер "Страна — для всех!".

    Люди скандируют: "Права человека — прежде всего!".

    На марше присутствуют также представители ООН в Украине. "Марш Равенства" поддержал и посол Канады Роман Ващук со своей дипмиссией.

    Также в акции участвуют большое число людей с традиционной сексуальной ориентацией. Они пришли сюда просто поддержать ЛГБТ-сообщество.

    112 Украина
    ЛГБТ-марш в Киеве

    Смотрите также: "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве. Онлайн

    По данным организаторов, в марше должны принять участие около 5 тысяч человек.

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