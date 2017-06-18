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    Из-за марша ЛГБТ в Киеве закроют две станции метро

    (обновлено: )27
    КГГА поручила КП "Киевский метрополитен" предусмотреть возможность временного закрытия двух станций метро ("Льва Толстого" и "Дворец Спорта") 18 июня. Речь идет о закрытии их для обычных пассажиров с 6 утра до 14:00.
    Гей-парад. Архивное фото
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Станция метро "Льва Толстого" в воскресенье из-за проведение в Киеве марша ЛГБТ-сообщества будет открыта только для участников прайда.

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    REUTERS Gleb Garanich
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    В инструкции участникам гей-парада сказано, что КГГА поручила КП "Киевский метрополитен" предусмотреть возможность временного закрытия двух станций метро ("Льва Толстого" и "Дворец Спорта") 18 июня. Речь идет о закрытии их для обычных пассажиров с 6 утра до 14:00.

    Как сообщалось ранее, на время марша в Киеве перекроют движение транспорта по ряду улиц. Так, временно перекроют движение на Владимирской (от ул. Хмельницкого до Толстого), ул. Льва Толстого (от ул. Тарасовской до площади Льва Толстого), ул. Антоновича (от ул. Саксаганского до ул. Льва Толстого), ул. Большой Васильковской (от ул. Саксаганского до ул. Скоропадского), ул. Пушкинской (от б-ра Шевченко до ул. Толстого), на бульваре Шевченко (от Бессарабской площади до ул. Леонтовича).

    В инструкции также указывается, что проходить они будут через металлодетекторы, а по окончании парада "основным путем отхода" будет метро. 

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