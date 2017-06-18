Правозащитники назвали главные опасности для участников ЛГБТ-марша

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. В воскресенье, 18 июня, в Киеве должен состояться марш ЛГБТ-сообщества. Правозащитники написали инструкцию по безопасности для тех, кто планирует принять в нем участие.

"Эта инструкция — залог вашей безопасности. Организаторы и волонтеры прилагают все усилия, чтобы Марш прошел мирно и без провокаций, однако основная ответственность за собственную безопасность, как всегда, лежит на вас", — говорится в инструкции.

В пункте "Что с собой взять" правозащитники указывают необходимые документы, воду, деньги наличными, телефоны, а также аптечку.

"Собери простую аптечку: бинт, салфетки, антисептик (хлоргексидин в пластиковой бутылке), валидол, валерьянку, средство от аллергии, нафтизин и платок из натуральной ткани, марля — чтобы промыть глаза и защититься от газа", — советуют в инструкции.

Кроме того сказано, что лучше взять рюкзак вместо сумки, чтобы руки были свободными. "Неси рюкзак спереди — тогда тебя невозможно будет схватить сзади", — предупреждают активисты.

Также организаторы заявляют, что охранять Киевпрайд-2017 будут 6000 полицейских. Еще полсотни волонтеров будут организовывать колонну и следить, чтобы не было провокаций.

Всего, по словам организатором, в марше примут участие около пяти тысячах человек.