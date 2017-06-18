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    Киев

    Правозащитники назвали главные опасности для участников ЛГБТ-марша

    Тема:

    "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве (163)

    (обновлено: )203
    В пункте "Что с собой взять" правозащитники указывают необходимые документы, воду, деньги наличными, телефоны, а также аптечку. Кроме того сказано, что лучше взять рюкзак вместо сумки, чтобы руки были свободными.
    Ситуация перед началом марша ЛГБТ в Киеве
    112.ua

    КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. В воскресенье, 18 июня, в Киеве должен состояться марш ЛГБТ-сообщества.  Правозащитники написали инструкцию по безопасности для тех, кто планирует принять в нем участие.

    Ситуация перед началом марша ЛГБТ в Киеве
    112.ua
    Перед началом марша ЛГБТ: перекрытые улицы, металлоискатели и полиция

    "Эта инструкция — залог вашей безопасности. Организаторы и волонтеры прилагают все усилия, чтобы Марш прошел мирно и без провокаций, однако основная ответственность за собственную безопасность, как всегда, лежит на вас", — говорится в инструкции.

    В пункте "Что с собой взять" правозащитники указывают необходимые документы, воду, деньги наличными, телефоны, а также аптечку.

    "Собери простую аптечку: бинт, салфетки, антисептик (хлоргексидин в пластиковой бутылке), валидол, валерьянку, средство от аллергии, нафтизин и платок из натуральной ткани, марля — чтобы промыть глаза и защититься от газа", — советуют в инструкции.

    Кроме того сказано, что лучше взять рюкзак вместо сумки, чтобы руки были свободными. "Неси рюкзак спереди — тогда тебя невозможно будет схватить сзади", — предупреждают активисты.

    Также организаторы заявляют, что охранять Киевпрайд-2017 будут 6000 полицейских. Еще полсотни волонтеров будут организовывать колонну и следить, чтобы не было провокаций.

    Всего, по словам организатором, в марше примут участие около пяти тысячах человек.

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