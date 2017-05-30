Прорыв трубы в Киеве: затопило улицу в центре города

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КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. В Киеве в результате прорыва трубопровода на улице Старонаводницкой, в Печерском районе повреждено дорожное покрытие, сообщает пресс-служба КП "ДЭУ Печерского района" УК "Киевавтодор" в Facebook.

"Очередная авария на инженерных сетях ПАО "АК "Киевводоканал" привела к повреждению дорожного покрытия на ул. Старонаводницкой. Во время очередного осмотра улично-дорожной сети района сотрудниками КП "ДЭУ Печерского района" коммунальной корпорации "Киевавтодор" было выявлено разрушение дорожного покрытия, возникшее в результате прорыва трубопровода под проезжей частью ул. Старонаводницкой. В результате аварии на инженерных сетях на проезжей части образовались просадки асфальтобетонного покрытия", — сообщает служба.

Ранее в соцсетях появились фотографии с места масштабного прорыва трубы в Голоссеевском районе Киева. Сообщалось, что из дома, в котором выбиты в результате ЧП окна, выселяют жителей.