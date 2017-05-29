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    Прорыв трубы в Киеве: фонтан воды растрощил машины, людей выселяют из дома

    (обновлено: )125561
    На улице Голосеевской в Киеве в понедельник, 29 мая, произошел прорыв трубы диаметром 2000 мм. В результате ЧП из-под земли забил фонтан воды, который достиг седьмого этажа.
    На месте прорыва трубы в Киеве, 29 мая 2017
    Скриншот видео на странице Александра Гусева в Facebook

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Прорыв трубы произошел в Киеве на улице Голосеевской, 27, сообщают очевидцы.

    "Прорвало трубу диаметром 2000 мм. Фонтан воды достиг 7-го этажа. Разбита техника и жилье. Людей выселяют, им нужна помощь", — написал в Facebook Александр Гусев.

    Также в сети опубликовано видео с места инцидента.

    Ранее в Киеве, на пересечении проспекта Героев Сталинграда и маршала Тимошенко, произошел прорыв теплотрассы. В результате этого на проезжей части образовался котлован размером примерно 6 на 6 метров, заполненный горячей водой. Впоследствии котлован начал понемногу расширяться.

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