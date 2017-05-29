Прорыв трубы в Киеве: фонтан воды растрощил машины, людей выселяют из дома

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Прорыв трубы произошел в Киеве на улице Голосеевской, 27, сообщают очевидцы.

"Прорвало трубу диаметром 2000 мм. Фонтан воды достиг 7-го этажа. Разбита техника и жилье. Людей выселяют, им нужна помощь", — написал в Facebook Александр Гусев.

Также в сети опубликовано видео с места инцидента.

Ранее в Киеве, на пересечении проспекта Героев Сталинграда и маршала Тимошенко, произошел прорыв теплотрассы. В результате этого на проезжей части образовался котлован размером примерно 6 на 6 метров, заполненный горячей водой. Впоследствии котлован начал понемногу расширяться.